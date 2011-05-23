Welke digitale camera's worden binnenkort getest?

Andre van Zwet Expert fotocamera'sGepubliceerd op:23 mei 2011
Camera's die we al getest hebben, vind je in de vergelijker. Hieronder zie je de camera's die daar de komende tijd aan toegevoegd worden.
Begin juli online (onder voorbehoud)
|Casio
|Exilim TRYX EX-TR100
|Fujifilm
|FinePix F550EXR
|Fujifilm
|FinePix XP30
|Kodak
|EasyShare Sport C123
|Kodak
|EasyShare Touch M577
|Nikon
|Coolpix S4100
|Nikon
|Coolpix S6100
|Nikon
|Coolpix S9100
|Kodak
|EasyShare Mini M200
|Olympus
|VR-330
|Olympus
|SZ-10
|Olympus
|SZ-30MR
|Panasonic
|Lumix DMC-FS16
|Panasonic
|Lumix DMC-FT3
|Panasonic
|Lumix DMC-S1
|Panasonic
|Lumix DMC-S3
|Pentax
|Optio WG-1
|Pentax
|Optio WG-1 GPS
|Pentax
|Optio S1
|Samsung
|ES80
|Samsung
|PL20
|Samsung
|PL120
|Samsung
|ST65
|Samsung
|WB700
|Sony
|Cyber-shot DSC-WX10
|Sony
|Cyber-shot DSC-HX9V