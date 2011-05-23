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Welke digitale camera's worden binnenkort getest?

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Binnenkort test de consumentenbond een groot aantal nieuwe digitale camera's. De resultaten van deze test vind je in juli op onze website.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:23 mei 2011

Camera's die we al getest hebben, vind je in de vergelijker. Hieronder zie je de camera's die daar de komende tijd aan toegevoegd worden. 

 Begin juli online (onder voorbehoud)

Casio Exilim TRYX EX-TR100
Fujifilm FinePix F550EXR
Fujifilm FinePix XP30 
Kodak EasyShare Sport C123
Kodak  EasyShare Touch M577
Nikon  Coolpix S4100
Nikon Coolpix S6100
Nikon Coolpix S9100
Kodak EasyShare Mini M200
Olympus VR-330
Olympus SZ-10
Olympus SZ-30MR
Panasonic Lumix DMC-FS16
Panasonic Lumix DMC-FT3
Panasonic Lumix DMC-S1
Panasonic Lumix DMC-S3
Pentax  Optio WG-1
Pentax Optio WG-1 GPS 
Pentax Optio S1
Samsung ES80
Samsung PL20
Samsung PL120
Samsung ST65
Samsung WB700
 Sony Cyber-shot DSC-WX10
 Sony Cyber-shot DSC-HX9V

Vergelijk de geteste camera's

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