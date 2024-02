Gezondgids 1

Onderwerpen

Plantaardige visvervangers

Eet elke week vis, is het advies van het Voedingscentrum. Maar wat als je liever geen vis eet? Zijn plantaardige vissticks, zalm en tonijn dan goede vervangers? Lees het artikel 'Goede vangst?' (pdf).

Gewrichtspijn

Gewrichtspijn gaat vaak gepaard met stijve gewrichten. Soms zijn de gewrichten ook rood, warm of dik. Er zijn verschillende oorzaken, zoals overbelasting en artrose. Rust houden is verstandig, maar blijf ook in beweging. In het boek Kwalen te lijf lees je van meer dan 80 kwalen welke zelfzorgmiddelen werken en welke niet.

Stikstof

De hoeveelheid stikstof in de lucht is in Nederland relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen. Hoe schadelijk is dat voor je gezondheid? En luchtvervuiling is niet alleen iets van de buitenlucht. De lucht binnenshuis kan zelfs vervuilder zijn dan de buitenlucht.

Nieuw gedrag vasthouden

Het nieuwe jaar is al weer even bezig. Is het gelukt je goede voornemens na te komen? Of heb je daarvoor nog een duwtje nodig? Misschien kunnen onze tips helpen. Lees meer in ons boek Zo blijf je fit en gezond.