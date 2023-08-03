Gezondgids 4

Onderwerpen

Bewegen in de warmte

Hoe fitter en getrainder je bent, hoe beter je tegen warmte kunt. Dat komt goed uit tijdens een hete zomer. Maar is inspanning überhaupt wel verstandig als het kwik tot grote hoogte stijgt? Lees het artikel Raak niet oververhit (pdf).

Ondergewicht

De helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Maar ook ondergewicht en ondervoeding komen nogal eens voor. Wat kun je daaraan doen? Lees voor praktische tips ook ons boek Zo blijf je fit en gezond.

Huidwonden

In de zomer loop je sneller een huidverwonding op omdat je huid dan vaker onbedekt is. Hoe herstellen deze wonden het snelst en wanneer kunnen ze gevaarlijk zijn? En wat moet er allemaal in een verbanddoos (pdf) zitten?

In het boek Kwalen te lijf lees je van meer dan 80 kwalen welke zelfzorgmiddelen werken en welke niet.

Voedsel bewaren

Hoe behoud je de smaak en voedingswaarde van eten, vermijd je voedselverspilling en verklein je de kans op bacteriën? Het begint met bewaren op de juiste manier temperatuur in de koelkast of vriezer.

Duurzame lichaamsverzorging

In de badkamer staan vaak veel tubes, flesjes en potjes. Als ze leeg zijn koop je nieuwe. Make-updoekjes, wattenstaafjes en hygiënedoekjes gooi je vaak al na één keer weg. Hoe verzorg je je lijf zo duurzaam mogelijk? We geven tips uit ons boek Duurzamer leven.