Tuinslangen van X-hose, Central Park en Gardena: review

In de zomer is het zo nu en dan nodig de tuin te besproeien. We kregen veel vragen over de X-hose, een flexibele tuinslang. We probeerden hem uit en vergeleken hem met een andere flexibele slang en een haspel van Gardena. En hoewel de X-hose wat nadelen heeft ten opzichte van de 2 andere, zijn we toch van het principe gecharmeerd.

X-hose (15 meter)

Een tuinslang die tot 3 keer zijn lengte uitzet, flexibel is en makkelijk op te bergen. Het klinkt goed, en het is nog waar ook. Het duurt alleen wel wat langer dan het filmpje van Tommy Teleshopping laat zien.

Geen spuitmond en geen kliksysteem voor de kraan

Addertje onder het natte gras: er wordt geen afsluitbare spuitmond bijgeleverd. Tja, en dan zet hij niet uit. Die spuitmond moet je dus los kopen. Er zit wel een koppelstuk op voor een spuitmond. Je kunt een spuitmond los kopen van X-hose zelf (€14,95 voor een spuitmond met 8 standen) maar ook van Gardena. Jammer genoeg is dit allemaal niet duidelijk bij het bestellen. Wij stonden dan ook even raar te kijken toen we hem uit de verpakking haalden. Op de verpakking staat hij namelijk wel afgebeeld met een afsluitbare spuitmond.

Het Gardena koppelstuk dat erop zit is niet om hem aan de kraan aan te sluiten - wat wij eerst dachten - maar om het mondstuk (dat je dus niet hebt) op te zetten. Jammer, want het aansluiten op de kraan moet dus door hem erop te draaien en dat is meer werk dan het eropklikken van een Gardena hulpstuk.

Werkt prima, makkelijk opbergen

Heb je eenmaal een spuitmond erbij, dan werkt het systeem prima: niet vergeten weg te lopen als je de slang aanzet, want doe je dat niet, dan krimpt hij weer omdat de druk van de slang is.

Super grote plus is het opbergen, de slang neemt erg weinig ruimte in. Dat opbergen moet binnen want de slang kan niet zo goed tegen de zon. Hij is leverbaar in 7,5 meter, 15 meter en 22 meter. Met de X-hose Water Jet (€19,95) hoort hij te veranderen in een hogedrukspuit.

Update: Klachten over de duurzaamheid

Na onze eerste indruk zijn er aardig wat reacties gekomen. Er blijken verschillende vergelijkbare systemen in omloop. Veel slangen werden ook via de markt verkocht. Bij een flink aantal mensen is de slang kapot gegaan. Wij hebben dat zelf niet ervaren, maar bij problemen zijn er verschillende dingen die je kunt doen.

Central Park flexibele tuinslang (15 meter)

Deze slang kochten we bij de Praxis. Hij is ook flexibel door de spiraalvorm, maar omdat de slang vrij stijf is gaat het uittrekken naar mate hij langer wordt steeds moeilijker. En de spiraal heeft nog wel eens de neiging om in de knoop te raken.

Lastig opbergen

Nadeel is daarnaast het opbergen. De slang springt na het uittrekken niet helemaal terug in zijn oorspronkelijke vorm en is hij moeilijk hanteerbaar. Om hem op te bergen wil je hem daarom het liefst weer in de verpakking stoppen, maar dat vergt wat gefriemel. Het is bovendien onduidelijk hoelang die verpakking stand houdt.

Makkelijk aan te sluiten

Wel fijn: hij heeft een spuitmond met 5 verschillende sproeistanden en hij klikt zo op een Gardena koppelstuk voor de kraan. Makkelijk aan te sluiten en weer te ontkoppelen dus.

Gardena wandslanghouder (20 meter)

Voor bijna dezelfde prijs als de X-hose van Tommy Teleshopping kun je ook deze wandslanghouder van Gardena kopen: een compleet pakket. Je kunt het geheel ophangen aan de muur, maar ook op de grond zetten. De koppelstukken en aansluitingen zijn niet voorgemonteerd, je moet dus eerst zelf het geheel in elkaar zetten.

Het uittrekken van de slang is wel zo gepiept met deze haspel. Oprollen is meer werk, dat gaat met de hand. De meegeleverde sproeikop heeft de keuze uit een straal of nevel.

