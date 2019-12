Gebruikstips voor je hogedrukreiniger

Een hogedrukreiniger is gevaarlijker dan je denkt. Ook al is het 'maar water' wat een hogedrukreiniger spuit, je kunt je nog steeds verwonden aan de harde straal. Houd de spuitlans met beide handen vast, richt hem nooit op personen of dieren en houd hem uit de buurt van kinderen.

Dat je nat kunt worden van het werken met een hogedrukreiniger spreekt voor zich. Maar let ook op opspattende steentjes; die kunnen behoorlijk hard wegschieten. Bescherm daarom je ogen, armen en benen. Een terrasreiniger kan uitkomst bieden.

Een hogedrukreiniger maakt ook behoorlijk veel lawaai. Als je langere tijd achtereen bezig bent, is het verstandig om gehoorbescherming te dragen.

Kijk in de vergelijker welke hogedrukreinigers veel herrie maken.