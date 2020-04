DSB Hypotheek aflossen zonder boete

Nieuws|Klanten met een dure DSB-hypotheek kunnen vanaf 1 april zonder boete aflossen of overstappen naar een andere bank. De DSB Bank is al sinds 2009 failliet. Toch zijn er nog steeds klanten met een hypotheek bij DSB.

Duizenden klanten maken nog steeds maandelijks een bedrag over voor hun lening of hypotheek naar Finqus, zoals de DSB Bank tegenwoordig heet. De rentes die deze klanten betalen, zijn vaak hoog.

Goed nieuws

Vanaf 1 april kunnen klanten met een hypotheek bij DSB zonder hypotheekboete aflossen of overstappen naar een andere bank. Boetevrij aflossen was al eerder mogelijk voor leningen en tweede hypotheken. Vanaf volgende maand geldt dat dus ook voor eerste hypotheken.

Hypotheekvoorwaarden

De reden hiervoor is volgens Finqus dat in de hypotheekvoorwaarden van veel klanten staat dat zij na 10 jaar boetevrij mogen aflossen. En inmiddels is de DSB Bank / Finqus al 10 jaar failliet. Er is nu besloten dat álle klanten boetevrij mogen aflossen. Er lopen nu nog zo'n 18.000 hypotheken bij Finqus.

Overstap lukt niet altijd

Oud-DSB-klanten die overstappen naar een andere bank, betalen daarna een veel lagere hypotheekrente. Overstappen is niet voor iedereen weggelegd. De DSB Bank stond bekend om het verstrekken van veel te hoge hypotheken. Andere banken zullen geen hypotheek overnemen die hoger is dan 100% van de woningwaarde. Ook moet het inkomen hoog genoeg zijn om de hypotheeklasten bij de nieuwe bank te kunnen betalen.

