Hypotheek oversluiten naar lagere rente bij eigen bank

Wil je profiteren van de huidige lage rente dan kun je het best eerst kijken of je dit kunt regelen bij je eigen bank. De kosten zijn lager dan bij overstappen naar een andere bank.

Besparen op je hypotheek Snel weten of je kunt besparen op je hypotheek door overstappen naar een andere bank of rentemiddelen bij je eigen bank? Bereken in 5 minuten of je kunt besparen

Voordeel: geen nieuwe hypotheekaanvraag

Stap je over naar een andere bank, dan moet je je hypotheek opnieuw aanvragen. De nieuwe bank kijkt of je voldoet aan de huidige verstrekkingsnormen. Heb je een aflossingsvrije hypotheek van meer dan 50% van de waarde van de woning, dan gaat een nieuwe bank hier meestal niet mee akkoord. Bij je oude bank kun je die gewoon houden. Ook hoef je niet te voldoen aan de huidige strengere inkomenseisen.

Lagere rente bij eigen bank: hoe werkt dat?

Je betaalt een boete om de periode dat de hypotheekrente nog vaststaat af te kopen. Daarna kies je weer een nieuwe renteperiode. Zet je je nieuwe rente voor een lange periode vast, dan weet je voor lange tijd waar je aan toe bent. Je verdient de boete alleen terug als de hypotheekrente de komende jaren stijgt en je voorlopig niet verhuist.

Spaarhypotheek: meestal niet doen

Bij een (bank)spaarhypotheek levert een lagere rente vaak geen voordeel op. Je spaart namelijk tegen dezelfde rente die je betaalt voor je hypotheek. Daardoor gaat je hypotheekrente omlaag maar de spaarpremie omhoog. Hypotheekrente is aftrekbaar voor de belasting, spaarpremie niet: de netto-maandlasten kunnen hierdoor stijgen in plaats van dalen.

Wat kost het?

Omdat je bij je huidige bank blijft, heb je geen advies-, bemiddelings-, notaris- en taxatiekosten. De bank vraagt hooguit een paar honderd euro administratiekosten. Wel betaal je aan de bank een boete om de periode dat de rente nog vaststaat af te kopen. Die boete is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Je krijgt deze boete dus deels terug.

Wanneer naar een andere bank?

Zit je bij een dure bank, dan kan het voordeliger zijn om naar een goedkopere hypotheekverstrekker over te stappen. Ook als je je hypotheekvorm wilt omzetten (bijvoorbeeld van een levenhypotheek naar een bankspaarhypotheek) en jouw bank biedt die vorm niet aan, dan kan overstappen naar een andere bank geld opleveren.

Rentemiddelen in plaats van oversluiten?

Bij veel banken kun je ook kiezen voor rentemiddelen. De bank middelt dan je oude rente met de nieuwe, lagere rente. Ook bij rentemiddeling betaal je een boete om je huidige rentevaste periode af te kopen, maar die wordt uitgesmeerd over de nieuwe renteperiode. Vaak rekenen banken hier nog extra opslagen bovenop. Kun je de boete in één keer betalen dan is dit voordeliger.

Lees ook: