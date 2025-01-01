Als je een huis koopt met vrienden, is het belangrijk om afspraken duidelijk vast te leggen. Je maakt afspraken over samen een huis bezitten, en over samenwonen in één huis.

Met de Overeenkomst gezamenlijke koopwoning leggen jullie alle afspraken juridisch goed vast. Komen er toch problemen, dan biedt dit contract houvast. Zie het als een soort samenlevingscontract met de groep.

Zo staat in de overeenkomst hoe het eigendom is verdeeld: wie is eigenaar van welk deel? Verder leg je vast wat iedereen betaalt en hoe jullie de onderhoudskosten gaan verdelen. En wat er gebeurt als 1 van de vrienden gaat verhuizen of overlijdt.