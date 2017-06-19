Allrisk-premies weer fiks hoger

Francien Schelhaas Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:19 juni 2017
Dat heeft onderzoeksbureau MoneyView becijferd, op basis van de gegevens van circa 10.000 woningen in Nederland. MoneyView constateerde een jaar geleden al dat de premieverschillen tussen allrisk (de meest uitgebreide dekking) en extra uitgebreid (waarbij het aantal gedekte gebeurtenissen beperkt is) fors zijn toegenomen.
De premies van de woonverzekeringen hebben veel te maken met de zogenoemde inboedel- en herbouwwaardes, die het Verbond van Verzekeraars jaarlijks berekent. Als deze waardes stijgen, gaan de verzekeringspremies als vanzelf mee omhoog.
Opvallend is dat de indexatie van de inboedelwaardes de laatste twee jaar negatief is. De inboedelwaarde valt gemiddeld 6% lager uit dan in 2015, terwijl de allrisk premies in die periode gemiddeld dus juist 5,5% stegen.
De reden hiervoor is dat er een toenemend aantal schadeclaims is voor mobiele elektronica. Bij inboedelverzekeringen met een extra uitgebreide dekking (EUG) zijn die claims uitgesloten. Hier was ten opzichte van 2015 dan ook sprake van een premiedáling met gemiddeld 4%. Bekijk in onze inboedel- en opstalverzekeringenvergelijker welke woonverzekeringen voor jou de voordeligste is.
Bron: MoneyView/Consumentenbond
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