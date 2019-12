Allrisk-premies weer fiks hoger

Dat heeft onderzoeksbureau MoneyView becijferd, op basis van de gegevens van circa 10.000 woningen in Nederland. MoneyView constateerde een jaar geleden al dat de premieverschillen tussen allrisk (de meest uitgebreide dekking) en extra uitgebreid (waarbij het aantal gedekte gebeurtenissen beperkt is) fors zijn toegenomen.

Als vanzelf mee omhoog

De premies van de woonverzekeringen hebben veel te maken met de zogenoemde inboedel- en herbouwwaardes, die het Verbond van Verzekeraars jaarlijks berekent. Als deze waardes stijgen, gaan de verzekeringspremies als vanzelf mee omhoog.

Inboedelwaarde gedaald, premies gestegen

Opvallend is dat de indexatie van de inboedelwaardes de laatste twee jaar negatief is. De inboedelwaarde valt gemiddeld 6% lager uit dan in 2015, terwijl de allrisk premies in die periode gemiddeld dus juist 5,5% stegen.

Mobiele elektronica

De reden hiervoor is dat er een toenemend aantal schadeclaims is voor mobiele elektronica. Bij inboedelverzekeringen met een extra uitgebreide dekking (EUG) zijn die claims uitgesloten. Hier was ten opzichte van 2015 dan ook sprake van een premiedáling met gemiddeld 4%. Bekijk in onze inboedel- en opstalverzekeringenvergelijker welke woonverzekeringen voor jou de voordeligste is.

