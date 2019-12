Eigen risico inboedelverzekeringen verschilt sterk

De keuze voor een eigen risico loopt uiteen van €0 tot €1000. De laatste optie wordt alleen aangeboden door Aegon (online) en Kruidvat, waar je ook kunt kiezen voor €500, €250, €100 of €0. Dit scheelt aanzienlijk in premie: wie opteert voor een eigen risico van €0 is ruim 2 keer zo duur uit als iemand die ervoor kiest bij schade de eerste €1000 zélf te betalen.

Bij alle aanbieders waar je kunt kiezen geldt: hoe hoger het eigen risico, des te lager de premie. Wat voor jou de beste optie is, hangt af van een aantal factoren. Wil je zekerheid dat elke (gedekte) schade volledig wordt vergoed, of heb je niet de financiële middelen om een deel van de schade zelf op te vangen? Kies dan voor geen of een zo laag mogelijk eigen risico. Ben je vooral geïnteresseerd in een lage premie? Dan is een hoger eigen risico wellicht interessant.

Niets te kiezen

Bij ongeveer de helft (31) van de onderzochte inboedelverzekeringen is er geen keuze en heb je automatisch te maken met het standaard eigen risico.

Het eigen risico is:

€0 bij Allianz, Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Klaverblad, Kroodle, Polis Direct, SNS Bank en Turien & Co.

€45 bij ZLM.

€100 bij Aon Direct, Bruns ten Brink, Hema, Huis in Eén Verzekeringen en ING.

€150 de Goudse, Ohra en Zelf.

€250 bij InShared en Verzekeruzelf.nl.

€500 bij koploper United Insurance.

De meeste opties (6 stuks, van €0 tot €250) heb je daarentegen met een Maatwerk Basis-polis van Nationale-Nederlanden. Keuze qua eigen risico is 1 van de factoren bij het berekenen van de testoordelen in onze online Inboedelverzekeringenvergelijker.

Afwijkende regelingen

Aegon (standaard: €0) kent een eigen risico van €250 in geval van meerdere schades binnen hetzelfde kalenderjaar.

Centraal Beheer Achmea rekent €100 bij meerdere schadegevallen binnen 3 jaar.

Bij Hema geldt voor diefstal van kostbare spullen uit de woning altijd een eigen risico van €225.

De Goudse rekent juist géén eigen risico bij ‘kale brandschade’ of vandalisme.

Aangesloten reparateur

Bij Aon Direct, Verzekeruzelf.nl en ZLM vervalt het eigen risico als je gebruikmaakt van een aangesloten herstelbedrijf of reparateur. Delta Lloyd, InShared en Ohra halveren in dat geval het eigen risico, bij ANWB en Unigarant gaat er €100 af.



Meld schadegevallen ook daarom zo mogelijk altijd eerst bij de verzekeraar, voor je een reparateur inschakelt!

Lees ook:

Bron: MoneyView/Consumentenbond