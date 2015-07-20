Eigen risico inboedelverzekeringen verschilt sterk

Francien Schelhaas Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:20 juli 2015
De keuze voor een eigen risico loopt uiteen van €0 tot €1000. De laatste optie wordt alleen aangeboden door Aegon (online) en Kruidvat, waar je ook kunt kiezen voor €500, €250, €100 of €0. Dit scheelt aanzienlijk in premie: wie opteert voor een eigen risico van €0 is ruim 2 keer zo duur uit als iemand die ervoor kiest bij schade de eerste €1000 zélf te betalen.
Bij alle aanbieders waar je kunt kiezen geldt: hoe hoger het eigen risico, des te lager de premie. Wat voor jou de beste optie is, hangt af van een aantal factoren. Wil je zekerheid dat elke (gedekte) schade volledig wordt vergoed, of heb je niet de financiële middelen om een deel van de schade zelf op te vangen? Kies dan voor geen of een zo laag mogelijk eigen risico. Ben je vooral geïnteresseerd in een lage premie? Dan is een hoger eigen risico wellicht interessant.
Bij ongeveer de helft (31) van de onderzochte inboedelverzekeringen is er geen keuze en heb je automatisch te maken met het standaard eigen risico.
Het eigen risico is:
De meeste opties (6 stuks, van €0 tot €250) heb je daarentegen met een Maatwerk Basis-polis van Nationale-Nederlanden. Keuze qua eigen risico is 1 van de factoren bij het berekenen van de testoordelen in onze online Inboedelverzekeringenvergelijker.
Bij Aon Direct, Verzekeruzelf.nl en ZLM vervalt het eigen risico als je gebruikmaakt van een aangesloten herstelbedrijf of reparateur. Delta Lloyd, InShared en Ohra halveren in dat geval het eigen risico, bij ANWB en Unigarant gaat er €100 af.
Meld schadegevallen ook daarom zo mogelijk altijd eerst bij de verzekeraar, voor je een reparateur inschakelt!
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Bron: MoneyView/Consumentenbond
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