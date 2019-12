Eigen risico bij opstalverzekeringen

Nieuws|Verzekeraars vragen bij een opstalverzekering een eigen risico om de schadelast te beperken. Als een consument bijvoorbeeld de eerste €150 of €250 zelf moet betalen, wordt niet elk wissewasje geclaimd bij de verzekeraar. Onderzoeksbureau MoneyView onderzocht de hoogte van het eigen risico van de opstalverzekeringen van 39 aanbieders.

In totaal zijn 59 opstalverzekeringen bekeken. Het gaat om 19 producten met een extra uitgebreide gevarendekking en 40 producten met een allriskdekking. De allriskdekking is uitgebreider dan het andere product en dekt élk onheil behalve natuurrampen als een overstroming, aardbeving, vulkaanuitbarsting, atoomkernreacties, relletjes, opstootjes of een terroristische aanslag. Alle verzekeringen hanteren een eigen risico.

Het standaard eigen risico is bij 61% van de verzekeringen niet aan te passen. Het varieert van €0 tot en met €500.

Bij de overige 39% kun je de hoogte van het algemene eigen risico aanpassen. De keuzemogelijkheden lopen afhankelijk van de verzekeraar uiteen van geen eigen risico tot een eigen risico van €1.000.

Kies je vrijwillig voor een hoger eigen risico dan betaal je minder premie.

De verzekeringen van ANWB, Unigarant, Bruns ten Brink en de standaardproducten van Nationale-Nederlanden kennen geen eigen risico's die afwijken van het algemene eigen risico. Daar geldt dit eigen risico dus in alle gevallen.

Bij andere verzekeraars hangt de hoogte van het eigen risico af van het soort schade.

Eigen risico bij stormschade

Naast het algemene eigen risico is er ook een eigen risico voor stormschade. Er is pas sprake van stormschade bij windkracht 7 of meer. Waaien je dakpannen met windkracht 4 van het huis, dan draai jezelf op voor de schade. De verzekeraar gaat er dan vanuit dat je het huis niet goed hebt onderhouden. Driekwart van de opstalverzekeringen rekent een ander eigen risico dan bij andere schadeoorzaken.

De hoogte van het eigen risico bij stormschade varieert van €100 tot een bedrag van twee promille van de herbouwwaarde van het huis met een maximum van €450;

De meeste verzekeraars brengen minimaal €225 in rekening;

Het eigen risico voor stormschade geldt doorgaans in plaats van het algemene eigen risico;

In het geval van Delta Lloyd en Ohra geldt het eigen risico voor stormschade of het vrijwillige eigen risico wanneer dit bedrag hoger is;

Bij ABN Amro en Reaal is het eigen risico voor stormschade een aanvullend eigen risico bovenop het algemene eigen risico.

Eigen risico voor allriskschade

Allriskverzekeringen kunnen een extra eigen risico rekenen voor schades die je wel bij de allriskverzekering, maar niet bij de (extra) uitgebreide verzekering vergoed krijgt. Denk hierbij aan ongelukjes die jezelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld je stoot per ongeluk een emmer sop om over je houten vloer en die raakt flink beschadigd. In dat geval kun je beroep doen op je allriskverzekering.

Een vijfde van de 40 allriskverzekeringen hanteert een extra eigen risico in dit soort gevallen. De hoogte varieert van €45 per gebeurtenis tot maximaal €150;

Bij de allriskverzekering van Verzekeruzelf.nl geldt het eigen risico in aanvulling op het algemene eigen risico;

In de overige zeven gevallen geldt het eigen risico in plaats van een algemeen eigen risico van €0.

Minder eigen risico bij glasschade

Soms rekenen verzekeraars geen algemeen eigen risico. Lancyr brengt als enige verzekeraar het eigen risico van €100 niet in rekening bij schade door brand en ontploffing. Dit geldt niet als jezelf hebt gekozen voor een hoger eigen risico.

Bij glasschade hoef je bij 36 verzekeringen nooit het eigen risico te betalen.

In 22 gevallen geldt bij glasschade het normale eigen risico alleen als je gekozen hebt voor een hoger eigen risico dan moet je dit bedrag wél betalen.

ZLM kent als enige verzekeraar een lager eigen risico bij glasschade van €20 in plaats van €45. Je hoeft dit eigen risico niet te betalen als je gebruik maakt van een schadeherstelbedrijf waar ZLM een contract mee heeft. Dit noemen verzekeraars schadesturing.

Nog 13 andere opstalverzekeringen hebben zo'n deal dat je minder of geen eigen risico betaalt als je de glasschade laat herstellen door een bedrijf dat jouw verzekeraar voorstelt.

Bij Aon Direct en ZLM worden de gangbare eigen risico's kwijtgescholden als de verzekeraar het herstelbedrijf mag uitkiezen.

Delta Lloyd en OHRA geven in dat soort gevallen 50% korting op het eigen risico;

Nationale-Nederlanden (maatwerkproducten) €50;

ANWB en Unigarant €100;

InShared €125 (maar niet bij stormschade);

Verzekeruzelf €250;

Overige situaties

Bij een paar aanbieders zijn nog andere eigen risico's van toepassing:

Aegon rekent bij de woonhuisverzekering (Woon & VrijeTijd Pakket) een eigen risico van € 250 voor de tweede (en volgende) schade die je binnen één jaar claimt;

Verzekerden met waterschade hebben bij ABN Amro een eigen risico van €225. Dit bedrag geldt voor de extra uitgebreide dekking in aanvulling op de andere eigen risico's. Bij de allriskdekking geldt dit bedrag in plaats voor de standaard €100 eigen risico. Je bent dus €125 duurder uit;

Polis Direct heeft een eigen risico van €100 voor schade door schroeien, smelten en zengen (verbranden zonder echte vlammen). Dit eigen risico geldt in plaats van het algemene eigen risico van €0;

Univé verhoogt het eigen risico voor stormschade van €250 naar €500 wanneer je je huis wordt verbouwd (aangebouwd);

ZLM rekent €225 eigen risico voor alle gedekte schades als je niet in het huis woont.

Lees ook: