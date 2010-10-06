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Inboedelverzekering snel in prijs gestegen

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De prijzen van inboedelverzekeringen voor huurders zijn in de afgelopen drie jaar gemiddeld met maarliefst 40 procent gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van MoneyView.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:6 oktober 2010

De tarieven van inboedelverzekeringen daalden weliswaar tussen 2007 en 2009. Maar consumenten gingen desondanks 20 procent meer premie betalen, omdat de gemiddelde waarde van een inboedel met 33 procent toenam.

De toename in waarde had vooral te maken met een nieuwe waarderingsmethode van verzekeraars.

Het afgelopen jaar nam de waarde van een gemiddelde inboedel verder toe, maar daarnaast stegen nu ook de tarieven. Dat zorgde voor een additionele premiestijging van nog eens 20 procent.

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