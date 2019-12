Woninginbraken het vaakst via de achterdeur

Nieuws|De meeste woninginbraken vinden plaats via de achterdeur (36%), blijkt uit onderzoek van de Nationale Inbraakpreventie Weken. Dat is beduidend meer dan via een raam op de benedenverdieping (23%) of de voordeur (21%).

Volgens het onderzoek zijn de meeste achterdeuren in Nederland moeiteloos binnen 3 minuten open te breken. Een kwart heeft zelfs zulk zwak deurbeslag van aluminium (vaak herkenbaar aan schroefjes aan de buitenkant) dat een inbreker met een schroevendraaier en tang binnen één minuut binnen de woning staat.

Koevoet of kerntrekken

Bij ongeveer de helft van de inbraken via de achterdeur wordt deze met een koevoet of grote schroevendraaier opengebroken. Andere veelgebruikte manieren zijn via een raam (12%) en het zogenoemde 'kerntrekken' (16%). Hierbij wordt met behulp van een stalen schroef zó veel kracht op de cilinder in het slot uitgeoefend, dat deze op het zwakste stukje afbreekt.

Flipperen

In de resterende 8% van de gevallen gaat het om het zogenoemde flipperen. Hierbij wordt met een buigbaar plastic plaatje tussen deur en kozijn het sluitmechanisme opengeduwd. Flipperen is een snelle én schadevrije manier van inbreken, wat het claimen van schade kan bemoeilijken.

Inbraakschade claimen

Het is belangrijk om na te gaan wat een verzekeraar dekt bij inbraak. Bij sommige inboedelverzekeraars (Reaal en nowGo bijvoorbeeld) is schade als gevolg van inbraak of diefstal zónder braaksporen niet gedekt. Sommige verzekeraars geven korting op de premie als je een huis extra goed beveiligt.

Bron: Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken / Consumentenbond