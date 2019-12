Uitspraak Kifid: voldoende zorgvuldigheid bij opbergen laptop tijdens vlucht

Nieuws|Op 2 maart deed de commissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) uitspraak over een schadeclaim van een laptop die tijdens een vlucht uit de handbagage is gestolen. Het standpunt van de verzekeraar was, dat de laptop beter tegenover de verzekerde opgeborgen had kunnen zijn. Het Kifid heeft beslist dat als een verzekeraar een risico niet wil lopen, dat met zoveel woorden in de polisvoorwaarden moet zijn opgenomen.

Je gaat op reis en neemt je laptop mee in je handbagage. Voor je spullen heb je een inboedelverzekering met buitenshuisdekking afgesloten. Als je de laptop in je tas doet en de tas opbergt in de bagagebak van het vliegtuig boven je hoofd, heb je dan je spullen zorgvuldig opgeborgen?

Wat vindt de verzekeraar?

In de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering kan zijn opgenomen dat voor schade buitenshuis er geen dekking is als (computer)apparatuur buiten het directe gezichtsveld en buiten handbereik is.

Voldoende zorgvuldigheid volgens Kifid

Verzekerde had zicht op het bagagevak en deze was onder handbereik. Volgens het Kifid is dit voldoende zorgvuldigheid en de verzekeraar moet de schade vergoeden. Als de verzekeraar een laptop niet tijdens een vliegreis zou willen verzekeren, dan hadden ze dit volgens het Kifid in de polisvoorwaarden moeten opnemen.

Waarom een buitenshuisdekking?

Als je veel onderweg bent en dure spullen op zak hebt, heb je meer aan een goede buitenshuisdekking op je inboedelverzekering dan een bagagedekking op de reisverzekering.

Verlies en diefstal onderweg worden ook gedekt door een reisverzekering. Echter, in Nederland vaak alleen als je op vakantie bent. Een ander nadeel is dat de verzekeraar slechts de dagwaarde vergoedt. Zeker bij elektronische apparatuur als een smartphone en digitaal fototoestel daalt de dagwaarde snel. Onze voorkeur gaat naar een buitenshuisdekking meeverzekeren in plaats van een bagagedekking op je reisverzekering.

Ongeveer de helft van de buitenshuisverzekeringen heeft werelddekking, bij sommige houdt de dekking op bij de Nederlandse grens. Vergelijk verzekeringen om erachter te komen welke inboedelverzekering het beste bij jou past.

Vergelijk inboedelverzekeringen

Heb jij een inboedelverzekering met of zonder buitenhuisdekking? Vergelijk jouw huidige verzekering met andere inboedelverzekeringen in onze vergelijker. In het tweede scherm van de vergelijker kun je de optie van buitenshuisdekking aanvinken om de dekking mee te nemen in de vergelijking.

