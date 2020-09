Twee nieuwe polissen tegen cybercriminaliteit

Nieuws|Internetcriminaliteit is in opkomst en verzekeraars springen daar op in. Deze week kwamen er 2 mogelijkheden bij om je tegen de gevolgen van 'cybercrime' te verzekeren.

Losse verzekering

Tussenpersoon Independer lanceerde de losse Veilig Online Verzekering. Deze verzekering biedt onder meer financiële compensatie bij fraude met online betaalmiddelen (tot €10.000) en oplichting bij online aankopen (maximaal €3000). Verzekerden krijgen daarnaast preventietips en toegang tot een helpdesk. De verzekering kost €4,10 per maand.

Dekking via de inboedelverzekering

Verzekeraar Aon voegt per 1 september een in grote lijnen vergelijkbare dekking toe aan de inboedelverzekering. Dit gaat om maximaal €5000 per jaar, zonder extra kosten. Volgens Aon worden daarmee 157.000 huishoudens bij verlenging van hun inboedelverzekering voorzien van een dekking, bescherming en ondersteuning op het gebied van cybercriminaliteit.

Cybercriminaliteit rukt op

Volgens beide aanbieders krijgen consumenten steeds vaker te maken met allerlei vormen van cybercriminaliteit. Denk aan identiteitsdiefstal, phishing of gijzeling van de computer. De eerste 6 maanden van 2020 laten een flinke stijging zien in het aantal aangiften per maand voor cybercrime.

Niet helemaal nieuw

Het idee om je te verzekeren tegen cybercrime is niet helemaal nieuw. Al in 2017 lanceerde Univé een polis (Zorgeloos Online) die beschermt tegen hackers en computercriminelen. Deze verzekering vergoedt tot €10.000 en is overigens wel een stuk duurder dan de 2 nieuwe initiatieven.

Wat vindt de Consumentenbond?

Of het zinnig of onzinnig is een verzekering af te sluiten, hangt volgens de Consumentenbond af van de voorwaarden. Banken vergoeden nu zo’n 96% van de fraude met online betalingen. En voor informatie en tips kun je natuurlijk op heel veel plekken terecht. Zoals bij ons, helemaal gratis!

