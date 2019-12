Veel klachten over herbouwwaardeberekening Ohra

Een opstalverzekering is gebaseerd op de herbouwwaarde van een woning. Als je huis afbrandt, krijg je een bedrag om exacte hetzelfde huis opnieuw te bouwen. De premie van de opstalverzekering is gekoppeld aan de herbouwwaarde. Is de herbouwwaarde hoger dan stijgt de premie. Een aantal klanten van Ohra mailden de Consumentenbond over hun gestegen premie. Eén consument zag zijn herbouwwaarde stijgen van €360.000 naar €520.000 en betaalt voortaan €120 meer premie per jaar. Bij een andere Ohra-klant steeg zijn herbouwwaarde van €272.000 naar €461.000 met als gevolg een premiestijging van dik €122 per jaar. Deze boze consumenten vroegen Ohra om een specificatie en kregen deze standaard mail retour.

Grote verschillen

Ohra verstrekt nog steeds geen specificatie aan hun klanten, maar geeft op verzoek van de Consumentenbond meer uitleg en komt met een stappenplan wat klanten met vragen kunnen doen. Bij sommige aanbieders is een correct ingevulde herbouwwaardemeter onbeperkt geldig, al moet je nog steeds iedere verbouwing doorgeven. Bij andere verzekeraars is de herbouwwaardemeter maar 5 of 10 jaar geldig. Na die periode moet je opnieuw een herbouwwaardemeter invullen, doe je dat niet dan vervalt je garantie tegen onderverzekering. Ohra wil af van deze herbouwwaardemeters en papieren rompslomp. Bovendien constateerde de verzekeraar grote verschillen in de verzekerde bedragen en de werkelijke herbouwwaarde. 'We willen niet dat onze klanten onderverzekerd zijn. Bovendien, om waardegarantie te kunnen blijven bieden, zijn opnieuw de herbouwwaardes vastgesteld. De nieuwe methodiek is eenvoudiger voor de klant en tegelijkertijd nauwkeuriger en betrouwbaarder dan dat het was. Voor sommige klanten is de herbouwwaarde verhoogd, voor andere klanten is de herbouwwaarde verlaagd en voor een deel van onze klanten is de herbouwwaarde gelijk gebleven', aldus Ohra.

Nieuwe rekenmethode

Volgens Infofolio, de informatiedienst op basis waarvan Ohra de herbouwwaarde vaststelt, is hun rekenmethode betrouwbaarder dan de wijze waarop in de praktijk de herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars wordt gebruikt. 'Het invullen van een herbouwwaardemeter is lastig voor veel consumenten. De inhoud van een huis berekenen is een moeilijk te beantwoorden vraag voor een consument. En hoe luxe de afwerking van een woning of keuken is, is bijvoorbeeld weer erg subjectief. Bovendien moet in veel gevallen de herbouwwaardemeter iedere 5 jaar opnieuw worden ingevuld om de garantie tegen onderverzekering te kunnen verlengen. Mensen hebben in de praktijk vaak geen zin om formulieren in te moeten vullen. Infofolio combineert oppervlakte, inhoud, bouwjaar en andere vastgoedgegevens verkregen van makelaars en taxateurs met elkaar en verwerkt nieuwe gegevens waardoor consumenten geen waardemeter meer hoeven in te vullen', zegt Infofolio.

95% zekerheid

Dit Hermes-model van Infofolio wordt door ongeveer de helft van de grote schadeverzekeraars gebruikt, maar er zijn ook verzekeraars die de herbouwwaarde op een andere manier berekenen. 'Hiermee kunnen we de herbouwwaarde voorspellen met 95% zekerheid. Het is geen exacte wetenschap, daarom is er een marge van 10%. We krijgen per jaar slechts honderden terugmeldingen van alle verzekeraars samen om nogmaals de berekening te controleren. In het verleden werkten verzekeraars vaak met achterstallige informatie of met gegevens die niet klopten of per ongeluk foutief waren aangeleverd door consumenten. In onze database met 7,5 miljoen adressen staan deze gegevens gedetailleerd weergegeven uit diverse betrouwbare bronnen. Door deze rekenmethode betaalt de consument een redelijke premie voor zijn opstalverzekering en hebben ze een waardegarantie', zegt directeur Arnold Steinfort van Infofolio.

Stappenplan

Dit rekenmodel is niet onfeilbaar en er kunnen foutjes insluipen. Bijvoorbeeld dat het aantal kubieke meters niet klopt of je woont in een rijtjeshuis in plaats van een hoekhuis. Ohra-klanten die twijfelen over de vastgestelde herbouwwaarde kunnen contact opnemen met de verzekeraar. Er zijn 4 opties:

Heb je een taxatierapport (niet ouder is dan 3 jaar) waarop de herbouwwaarde vermeld staat, dan neemt Ohra die herbouwwaarde over; Zonder recent taxatierapport stelt Ohra telefonisch een aantal vragen: Wat is het exacte adres?

Wat is het type woning (zoals rijtjeshuis, 2 onder 1 kap of vrijstaand)?

Wat is de inhoud van de woning in kubieke meters? Als er uit deze check enige twijfel bestaat over de gebruikte gegevens, wordt er een melding gestuurd naar Infofolio. De aangeleverde informatie van de klant wordt opnieuw door Infofolio getoetst. Als de herbouwwaarde gebaseerd is op afwijkende gegevens wordt er een herberekening gemaakt. Wanneer ook Ohra twijfelt over de herbouwwaarde en de berekening dan kan Ohra het specifieke pand laten taxeren. Dit is gratis voor de consument. Als een klant het niet eens is met de berekening of met de verhoogde premie kan die direct zijn opstalverzekering opzeggen en overstappen naar een andere verzekering. In onze vergelijker kun je de gunstigste premie voor jouw situatie berekenen.

Verder heeft Ohra op haar site de antwoorden op de meest gestelde vragen over de herbouwwaarde gepubliceerd en zie je hoe je contact met Ohra kunt opnemen.

