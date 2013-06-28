Vergelijken inboedel- en opstalverzekeringen makkelijker

Kon je voorheen alleen de combinatie van beide woonverzekeringen samen vergelijken, vanaf nu is het ook mogelijk de verzekeringen los van elkaar te vergelijken. Tevens hebben wij het vragenformulier aangepast. Het maken van een vergelijking gaat hierdoor veel sneller.

Verder is het mogelijk de buitenshuisdekking van spullen mee te nemen in de vergelijking. Ongeveer de helft van de inboedelverzekeraars biedt deze mogelijkheid inmiddels aan.

Een inboedel- en/of opstalverzekering aanvragen via onze vergelijker is ook mogelijk. Dat kan bij Aegon, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Kruidvat en Ohra.

Bekijk de volledig vernieuwde vergelijker