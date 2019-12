Verzekeruzelf.nl kampioen eigen risico

Nieuws|De woonverzekeringen van Verzekeruzelf.nl hebben het hoogste standaard eigen risico. Met hun opstal- en inboedelverzekering betaal je per schade de eerste €250 zelf. Met de duurdere inboedelverzekering is dat zelfs €400.

Kampioen eigen risico

Verzekeruzelf.nl is met zijn woonverzekeringen kampioen van het hoogste eigen risico. Met de opstalverzekeringen en de inboedelverzekering Uitgebreid betaal je per schade de eerste €250 zelf. Met de duurdere inboedelverzekering Compleet is dat zelfs €400. Voor bepaalde ‘allrisk-schades’ komt daar ook nog €150 bij.

Als je gebruikmaakt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller, vervalt het eigen risico. Behalve bij de inboedelverzekering Compleet, want dan gaat het eigen risico alleen omlaag naar €150.

Tweede plaats

Koploper Verzekeruzelf.nl wordt op de voet gevolgd door de Hema, die een inboedelverzekering aanbiedt met een eigen risico van €225. Het állerhoogste eigen risico vind je trouwens bij Generali (€1000), maar die verzekeraar biedt daarnaast de keuze uit een eigen risico van €500 en €0.

Schadelast beperken

Het toepassen van een verhoogd of extra eigen risico is voor verzekeraars een eenvoudige manier om de schadelast te beperken. Twee jaar geleden was United Insuranc nog 'kampioen eigen risico', met zowel voor de inboedel- als de opstalverzekering een standaard eigen risico van €500. Maar eind 2016 voerde die verzekeraar een tweede mogelijkheid in, van €150.

Struikelblok

‘Het ingevoerde hogere eigen risico was niet uit luxe geboren’, zegt Jorg Roodbeen, algemeen directeur van de firma Klap, eigenaar van United Insurance. ‘Wij hielden daarmee echter de verzekering toegankelijk en betaalbaar. Daarop is door onze klanten overwegend positief gereageerd. Voor vooral nieuwe relaties bleek het hogere eigen risico soms toch een struikelblok. Daarom hebben wij weer een lagere variant ingevoerd. Een deel van onze klanten vindt dat prettiger, een aanzienlijk deel kiest liever voor de lagere premie.’

Voordelige woonverzekeringen

De polissen van United Insurance behoren tot de selectie voordelige woonverzekeringen in het net verschenen novembernummer van de Geldgids. Dat geldt ook voor de inboedelverzekering Uitgebreid van Verzekeruzelf.nl en de opstalverzekering van de Hema.

In onze online Vergelijker Inboedel- en opstalverzekering kun je de premies en voorwaarden van vrijwel álle woonverzekeringen vergelijken.

Bron: Consumentenbond/MoneyView/Klap