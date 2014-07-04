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Woonverzekeringen Zelf flink versoberd

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De inboedel- en opstalverzekeringen van Zelf zijn, kort na onze test in het juninummer van de Consumentengids, flink versoberd.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenGepubliceerd op:4 juli 2014

De belangrijkste aanpassingen in de voorwaarden op een rijtje:

  • er geldt voortaan altijd een eigen risico van €150. Dit in plaats van het eigen risico van €50 voor zogenoemde allriskschaden. Het eigen risico voor stormschade blijft €225;
  • diefstal van inboedel wordt alleen nog vergoed als er braaksporen zichtbaar zijn aan de woning;
  • lijfsieraden zijn nog maar tot €2500 verzekerd, in plaats van tot €5000;
  • als audiovisuele en computerapparatuur meer dan een jaar oud zijn, wordt de schade niet meer op basis van de nieuwwaarde, maar de (lagere) dagwaarde vastgesteld;
  • standaardpakketten met software worden na een gedekte schade niet meer vergoed;
  • hier staat tegenover dat op de opstalverzekering zonnepanelen standaard zijn meeverzekerd.

Testoordeel oude voorwaarden

De opstalverzekering van SNS-dochter Zelf werd in onze jongste test beoordeeld met een 7,9. De inboedelverzekering kreeg een 7,1, wat gecombineerd neerkwam op een 7,5. Dit betrof dus echter nog de oude voorwaarden!

Bron: Moneyview

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