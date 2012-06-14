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Dislike-knop nieuwste Facebook ‘scam’

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Facebook vindt het zelf niet interessant maar heel wat gebruikers wel: een dislike (vind niet leuk) knop die je zogenaamd aan Facebook kunt toevoegen. Als je hem voorbij ziet komen in Facebook en erop klikt om hem ook te installeren trap je in een slechte grap: jij roept ál je vrienden ook op de knop te installeren.
peter kulche

Peter Kulche   Expert online privacyGepubliceerd op:14 juni 2012

dislike

Terwijl de dislike-app niet (goed) kan wat het belooft: een duimpje omlaag zetten onder bijdragen om ze af te keuren.

Het is onduidelijk wat de dislike-grap verder met je profiel uithaalt. Bij installatie geeft de gebruiker toestemming om de persoonlijke gegevens van zijn profiel te gebruiken; niet alleen de namen van de vrienden.

Verwijderen

Heb je de scam al geïnstalleerd? Zo kun je hem verwijderen: Log in op Facebook, klik op het naar beneden wijzende driehoekje, kies Accountinstellingen en vervolgens Apps. Met een klik op het kruisje naast de vermelding gooi je de app weg.

Kijk meteen of er niet meer apps in het lijstje staan die ook wel wegkunnen; al die apps hebben voortdurend toegang tot je gegevens!

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