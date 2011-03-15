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Ernstig lek in Adobe Flash

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Adobe waarschuwt voor een ernstig beveiligingslek in de Flash Player; software die vrijwel iedereen op de pc heeft om Flash-multimediabestanden (bijvoorbeeld banners of filmpjes) in de browser weer te geven.
peter kulche

Peter Kulche   Expert ElektronicaGepubliceerd op:15 maart 2011

Gebruikers van de Flash-software zijn alleen kwetsbaar voor gerichte aanvallen. Cybercriminelen kunnen een stukje Flash-code stoppen in (onder andere) Excel-documenten en als die worden geopend via die weg (volledige) toegang krijgen tot de computer van de gebruiker.

Het lek is te misbruiken in de Windows-, Macintosh-, Linux-, Solaris- en Android-spelers voor Flash; bijna twee miljard internetgebruikers (circa 99% van het totaal) zouden risico lopen.

Adobe werkt nog aan een beveiligingsupdate die pas voor volgende week gepland staat (check vanaf 21 maart www.adobe.com/flash). In de tussentijd moeten gebruikers extra voorzichtig zijn met toegestuurde of te downloaden documenten. Zij kunnen in hun browser ook Flash compleet uitschakelen of de webbrowser Google Chrome gebruiken, die een eigen Flash-speler heeft.

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