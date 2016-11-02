Privacyonderzoekers kritisch over fitnessbandjes

Peter Kulche Expert ElektronicaGepubliceerd op:2 november 2016
'Motiveer jezelf om meer te bewegen met Fitbit Charge HR activity tracker met hartslagmeter, door dagelijkse activiteit te monitoren, zoals het aantal genomen stappen, afgelegde afstand, verbrande calorieën, aantal beklommen trappen en het aantal actieve minuten.' Een wervende tekst voor de Fitbit Charge HR (op Bol.com). Vergelijkbare productbeschrijvingen vind je bij andere activity trackers. De hippe polsbandjes vol elektronica zijn populair: ze monitoren je (wandel)prestaties, je hartslag en zelfs je slaap. Deze uitgebreide statistieken kun je door een draadloze verbinding op je smartphone bekijken met een app.
De vraag is: hoe persoonlijk zijn deze statistieken? Kunnen andere bedrijven meekijken? Zo ja: welke bedrijven zijn dat? Helaas kom je dat als koper van deze polsbandjes niet te weten, meldt de Noorse consumentenbond Forbrukerradet (2016). De fabrikanten van fitnessbandjes hebben erg vage en weinig concrete privacyverklaringen die commercieel misbruik van data niet uitsluiten.
De Noren onderzochten 4 activity trackers. Deze sportarmbandjes zijn ook in Nederland te koop:
De privacyverklaringen bij de polsbandjes en de bijbehorende apps moeten goed duidelijk maken aan de gebruiker met welke gegevensverwerking hij instemt vóór hij het apparaatje in gebruik neemt. Helaas is dat op verschillende onderdelen bij alle 4 niet het geval:
De Noorse consumentenbond Forbrukerradet heeft zijn bevindingen inmiddels aan de Noorse privacywaakhond overgedragen en vraagt om actie richting de betrokken bedrijven.
Binnenkort kun je op onze website keuzeadvies vinden over Activity trackers.