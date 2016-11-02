Privacyonderzoekers kritisch over fitnessbandjes

'Motiveer jezelf om meer te bewegen met Fitbit Charge HR activity tracker met hartslagmeter, door dagelijkse activiteit te monitoren, zoals het aantal genomen stappen, afgelegde afstand, verbrande calorieën, aantal beklommen trappen en het aantal actieve minuten.' Een wervende tekst voor de Fitbit Charge HR (op Bol.com). Vergelijkbare productbeschrijvingen vind je bij andere activity trackers. De hippe polsbandjes vol elektronica zijn populair: ze monitoren je (wandel)prestaties, je hartslag en zelfs je slaap. Deze uitgebreide statistieken kun je door een draadloze verbinding op je smartphone bekijken met een app.

Persoonlijke data

De vraag is: hoe persoonlijk zijn deze statistieken? Kunnen andere bedrijven meekijken? Zo ja: welke bedrijven zijn dat? Helaas kom je dat als koper van deze polsbandjes niet te weten, meldt de Noorse consumentenbond Forbrukerradet (2016). De fabrikanten van fitnessbandjes hebben erg vage en weinig concrete privacyverklaringen die commercieel misbruik van data niet uitsluiten.

Onderzochte activity trackers

De Noren onderzochten 4 activity trackers. Deze sportarmbandjes zijn ook in Nederland te koop:

Fitbit Charge HR

Garmin VivoSmart HR

Mio Fuse

Jawbone UP3

Privacyverklaringen

De privacyverklaringen bij de polsbandjes en de bijbehorende apps moeten goed duidelijk maken aan de gebruiker met welke gegevensverwerking hij instemt vóór hij het apparaatje in gebruik neemt. Helaas is dat op verschillende onderdelen bij alle 4 niet het geval:

Geen van de producenten legt goed uit met wie ze de persoonlijke data delen.

Geen van de producenten vertelt hoe lang ze de gegevens bewaren.

Alle polsbandjes verzamelen meer gegevens dan nodig is voor de toepassing.

Geen van de producenten vertelt wanneer de privacyverklaring (de omgang met gegevens) wordt aangepast.

Privacywaakhond

De Noorse consumentenbond Forbrukerradet heeft zijn bevindingen inmiddels aan de Noorse privacywaakhond overgedragen en vraagt om actie richting de betrokken bedrijven.

Binnenkort kun je op onze website keuzeadvies vinden over Activity trackers.