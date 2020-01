Appen via Google Assistant niet zonder privacyzorgen

Nieuws|Androidtelefoons kunnen sinds deze week via de Google Assistant-app nieuwe WhatsAppberichten aan je voorlezen. En je kunt ook een antwoord inspreken. Keerzijde van dit gemak is dat Google nu je appverkeer analyseert, onder andere voor advertentiedoeleinden. Dat gaat best ver.

Update 23 januari: 'appjes niet geanalyseerd voor reclame'

Google meldt in een reactie op dit artikel dat de via de Google Assistant ingesproken WhatsApp-berichten niet worden geregistreerd en geanalyseerd voor reclame. Het privacybeleid van Google Assistant meldt weliswaar dat ‘spraakopnames’ voor advertentiedoeleinden kunnen worden geanalyseerd. Maar dat zou bij de ingesproken appjes niet van toepassing zijn. Google geeft aan dat de communicatie hierover misschien nog verbeterd kan worden.

'Lees mijn appjes voor'

In de Assistant-app kun je vanaf deze week het stemcommando geven: 'Lees mijn appjes voor'. De Assistant leest vervolgens de nieuwe berichten in WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger of sms’jes aan je voor. Per bericht kun je een kort antwoord inspreken dat automatisch aan je vriend(in) wordt afgeleverd via het medium waarmee het binnenkwam.

Je moet overigens de eerste keer nog even Google toestemming geven de appjes voor te lezen in een machtigingenscherm dat vanzelf verschijnt.

Stemopdrachten geanalyseerd voor reclame

Handig, dat handsfree appen. Maar wie de Google Assistant gebruikt gaat wel akkoord met Google’s privacybeleid. Dat komt erop neer dat Google alle tekst die je inspreekt analyseert voor reclamedoeleinden. Spreek je teksten in over onderwerp X, dan kun je meer advertenties voor onderwerp X verwachten, via Google’s advertentiesystemen.

De vraag is natuurlijk welke informatie Google precies verzamelt als je WhatsApp met je stem bedient.

Onduidelijk wat Google precies registreert

Elke gebruiker van een Googledienst kan op Google's MyActivity-pagina controleren welke gegevens Google van hem of haar heeft verzameld. We bekeken dit overzicht (zie de afbeelding) kort na met Google Assistant te hebben ‘ge-stem-appt’.

We zagen onze meest recente stemcommando’s in het overzicht. Die kan Google dus analyseren voor reclame. We zagen niet de ingesproken teksten zelf (dat wat je normaal zou typen).

Dat stemt gerust. Of toch niet? Google meldt namelijk ook: ‘Sommige activiteit wordt mogelijk nog niet weergegeven’. Het is daardoor niet uit te sluiten dat Google mogelijk toch de inhoud van ingesproken teksten analyseert.

Duidelijk is wel dat Google van elke ingesproken app de locatie bewaart; ook privacygevoelig.

WhatsApp minder privé

Lang verhaal kort: Google tast met zijn handigheidje de veiligheid en beslotenheid van WhatsApp aan. WhatsApp is een relatief veilige berichten-app omdat het berichtenverkeer compleet is versleuteld en met sleutels werkt die je zelf beheert. Daardoor kan Facebook, de eigenaar van WhatsApp, niet in de berichten kijken.

Door deze stembesturingsfeature van Google is er ineens een zeer grote derde partij (Google) die wél het WhatsApp-verkeer analyseert. Tot in welke mate is niet duidelijk.

Natuurlijk zet je als telefoongebruiker zelf de feature aan. Google waarschuwt je dan dat je akkoord gaat met Google's voorwaarden, maar niet iedereen leest die of snapt die. En ook als je zelf geen stembesturing gebruikt, kan iemand jou een berichtje sturen via de Google Assistant. Dat maakt het gesprek minder privé.

Google reageert

Omdat onduidelijk is wat Google nu wel en niet van je registreert bij het 'stem-appen' hebben we Google Nederland gevraagd meer duidelijkheid te geven.

Google geeft aan dat de inhoud van de tekstberichten niet wordt geregistreerd door Google. De berichten kan het bedrijf, naar eigen zeggen, dus ook niet analyseren voor reclame. Feit blijft dat Google de berichten uit WhatsApp haalt en verwerkt buiten deze app, want de Google Assistant spreekt de teksten uit. Hoe dit kan zonder 'registratie' van gegevens door Google blijft onduidelijk.

Lees ook: