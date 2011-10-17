Lektober: een rijke oogst aan lekken in websites

De oogst is fors: tientallen gemeentesites blijken zo lek als een mandje. Zelfs DigiD-sessies van burgers liepen het gevaar te worden gekaapt. Minister Donner (nog druk bezig met de nasleep van de Diginotar-hack) besloot daarop alle lekke gemeentesites van DigiD af te sluiten.

In het Lektober-dossier op WebWereld staat onder ander ook een lekkende escortservice en een brakke psychologensite. Brenno de Winter motiveert Lektober: 'Mijn doel is heel simpel: als u (bedrijven en overheden, red) onze gegevens wilt verwerken doe het dan verantwoordelijk of niet. Ik toon het falen en roep op tot snelle, zinvolle actie.' En met succes, lijkt: bij IT-beveiligingsbedrijven loopt het storm met aanvragen voor controle van de IT-systemen.

Bron: Webwereld.nl