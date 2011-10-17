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Lektober: een rijke oogst aan lekken in websites

Nieuws
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Webwereld en freelance journalist Brenno de Winter hebben oktober uitgeroepen tot ‘lektober’. Elke werkdag onthult de techsite een privacylek in websites van bedrijven of overheden.
peter kulche

Peter Kulche   Expert ElektronicaGepubliceerd op:17 oktober 2011

De oogst is fors: tientallen gemeentesites blijken zo lek als een mandje. Zelfs DigiD-sessies van burgers liepen het gevaar te worden gekaapt. Minister Donner (nog druk bezig met de nasleep van de Diginotar-hack) besloot daarop alle lekke gemeentesites van DigiD af te sluiten.

In het Lektober-dossier op WebWereld staat onder ander ook een lekkende escortservice en een brakke psychologensite. Brenno de Winter motiveert Lektober: 'Mijn doel is heel simpel: als u (bedrijven en overheden, red) onze gegevens wilt verwerken doe het dan verantwoordelijk of niet. Ik toon het falen en roep op tot snelle, zinvolle actie.' En met succes, lijkt: bij IT-beveiligingsbedrijven loopt het storm met aanvragen voor controle van de IT-systemen.

Bron: Webwereld.nl

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