Met aangepaste cookiewet verdwijnt niet het privacyprobleem

Cookies op de computer (en de tablet, smartphone en smarttv) zijn bestandjes die websites gebruiken om het een en ander vast te leggen van de gebruiker of zijn computer.

Er zijn uiteenlopende soorten cookies. De 'functionele cookies' zijn handig bij onder meer het webwinkelen; ze bewaren je adres en je bestellingen. Die gegevens hoef je daardoor niet steeds opnieuw in te vullen. Maar er zijn ook cookies die jouw gegevens doorgeven aan allerlei marketingbureaus en je internetgedrag volgen over verschillende websites (tracking cookies).

De Tweede Kamer heeft nu bepaald dat voor de functionele cookies (en de cookies die alleen het website bezoek meten) niet langer toestemming van de consument hoeft te worden gevraagd; bezoekers over deze cookies informeren is genoeg. Dat kan met een klein balkje onderin. Het scheelt dus de nodige cookie-popup-vensters die om toestemming bedelen.

Voor de plaatsing van advertentie-cookies en tracking cookies moet een website nog wél toestemming vragen.

De wet ligt nu bij de Eerste Kamer. Als de senaat instemt, zijn de nieuwe wettelijke bepalingen van kracht.

Branche

Of websites nu ineens netjes volgens de regels gaan werken, is afwachten. Grote webwinkels (Bol.com Wehkamp.nl, Zalando) plaatsen al langere tijd tracking cookies zonder je toestemming, terwijl die toestemming wel wettelijk vereist is (en blijft). De websites informeren je wel in een balkje over die tracking cookies maar dan stáán die cookies al op je pc. Tegelijk met een aanpassing van de nieuwe wet is het dus ook tijd voor een aanpassing van het gedrag van de branche.

Tot die aanpassing van het gedrag te zien is, kun je het beste onze tips voor het opruimen van cookies en kritischer instellingen voor cookies in de browser <span style="color: #000000">en anti-tracking software </span>opvolgen.

Bron: onder meer Blog op Digitaalgids.nl.