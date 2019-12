Met aangepaste cookiewet verdwijnt niet het privacyprobleem

Nieuws|De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met een versoepeling van de 'cookiewet'. Het gevolg is dat websites binnenkort minder vaak om akkoord zullen vragen voor het plaatsen van cookies. Of websites zich nu ineens aan de wet gaan houden, is zeer de vraag. Welke cookies wel en niet op je pc belanden kun je beter niet aan hen overlaten, als je afgaat op hun gedrag in het verleden. Met krtische cookie-instellingen in je browser en anti-cookie software neem je voorlopig beter zelf de controle over je privacy in handen.