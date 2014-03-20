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Zinloze cookiewaarschuwingen

Nieuws
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Op vrijwel alle websites komen waarschuwingsvensters in beeld met teksten als 'Deze website maakt gebruik van cookies. Ga verder en je gaat akkoord met het gebruik van deze cookies'.
peter kulche

Peter Kulche   Expert online privacyGepubliceerd op:20 maart 2014

Bij een kleine steekproef op Bol.com, Wehkamp.nl en Zalando.nl blijken deze waarschuwingen zinloos: de pc van de bezoeker heeft dan al de cookies ontvangen; bij Wehkamp en Zalando ook die van advertentienetwerken. Die weten dus in ieder geval dat je de site bezoekt. Als je 'binnenkomt' via een zoekmachine, weten ze ook in welke producten je geïnteresseerd bent.

Volgens de cookiewet moeten websites je in ieder geval voor het plaatsen van tracking-cookies toestemming vragen. Dat doen Wehkamp en Zalando niet, dus die overtreden de wet.

Lees meer over dit onderwerp in een blog van de Digitaalgids.

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