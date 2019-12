Nieuwe privacyregels Google per 1 maart

Nieuws|Morgen is het zover. Google zal vanaf donderdag 1 maart anders omspringen met je privacy. Ingelogde gebruikers keuren dan automatisch goed dat hun informatie uit de ene Googledienst gebruikt mag worden in de andere.

Daar heb jij niet voor gekozen: Google heeft enkele maanden geleden voor jou bepaald dit vanaf 1 maart te gaan doen. Dat is 'eenvoudiger' voor de gebruiker, stelt Google. Je kunt je alleen via allerlei instellingen in verschillende Googlevensters uitschrijven voor het 'rondpompen van je data' - gedeeltelijk.

Het klinkt onschuldig

Wat is nu eigenlijk het probleem? Stel: je googlet (ingelogd als Googlegebruiker) naar autoverhuurmogelijkheden in Zweden. Dan kunnen de Zweedse advertenties ook opduiken als suggestie in allerlei andere diensten. Klinkt onschuldig. Maar misschien wil je helemaal niet dat je gezinsleden weten dat jij naar Zweden gaat? Laat staat dat jij wilt dat Google jouw informatie in allerlei diensten rondpompt.

Een vrij simpele maar wel probate oplossing lijkt het uitloggen van Google (of Gmail) voordat je Google's zoekmachine gaat gebruiken. Vergeet ook niet de cookies van je pc af te gooien. Lees ook ons stappenplan cookies wissen.

Europese onderzoek privacybeleid

Medio maart start een Europees onderzoek naar het nieuwe privacybeleid van Google. Verschillende Europese privacywaakhonden willen weten of Google met zijn nieuwe privacyvoorwaarden wel juist handelt.

Google heeft eerder een verzoek afgewezen om de nieuwe regels uit te stellen. Google zegt (in een bericht op Nu.nl) bereid te zijn aanvullende vragen van onderzoekers te beantwoorden.

Europees onderzoek naar nieuwe privacyvoorwaarden Google:

http://www.nu.nl/internet/2752269/europees-onderzoek-privacybeleid-google.html

Amerikaanse Consumentenbond tipt uitloggen van Google (wanneer dat kan):

http://news.consumerreports.org/electronics/2012/02/two-ways-that-do-not-track-wont-protect-your-privacy.html