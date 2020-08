Pakket kwijtgeraakt: wat nu?

In de Postwet staat dat alle postvervoerbedrijven een klachtenregeling moeten hebben voor afzenders en ontvangers van post.

Klacht als ontvanger

Heeft iemand je een brief of pakket gestuurd en heb je die niet of veel te laat ontvangen? Dan kun je aan de afzender vragen om een klacht in te dienen bij de postbezorger. De afzender heeft namelijk een overeenkomst met het postbedrijf. Je kunt ook zelf een klacht indienen bij het postbedrijf.

Heb je iets besteld bij een (web)winkel en niets ontvangen? Neem dan contact op met de (web)winkel. De (web)winkel is in dit geval het eerste aanspreekpunt en moet zorgen voor een oplossing. Jij hebt geen contract met het postbedrijf, de (web)winkel wel.

Let op: Als ontvanger kun je niet terecht bij de Geschillencommissie Post als een klacht bij het postbedrijf niets oplevert. Je hebt immers geen contract met het postbedrijf.

Klacht als verzender

Als verzender heb je een overeenkomst met het postbedrijf. Gaat er iets mis met de postbezorging? Dan is het postbedrijf daarvoor verantwoordelijk. Je kunt een klacht indienen bij het postbedrijf.

