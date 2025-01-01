icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

BraunPureEase foodprocessor FP 3131 WH

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Productgroep:  Foodprocessor
  • Inhoud kom tot rand:  1,4 l
  • Vermogen:  800 watt

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Voedsel bereiden
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Braun PureEase foodprocessor FP 3131 WH is een witte foodprocessor met een plastic mengkom. In de relatief kleine kom past tot de rand 1,4 liter. En tot de hoogste markering 1,2 liter. Deze lichtgewicht foodprocessor weegt 2,3 kg. Het snoer is erg kort, slechts 88 cm. Let op: de maximale gebruiksduur is volgens de fabrikant slechts 60 seconden. Nogal kort dus. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Het snoer kun je naar binnen duwen. Handig: de blenderkan heeft losneembare messen. Heeft een omkeerbare snij- en raspchijf van 4 mm. Dit product is te koop in wit en zwart.

Samenvatting

Productgroep
Foodprocessor
Inhoud kom tot rand
1,4 l
Vermogen
800 watt
Afmetingen (hxbxd)
37x25x23 cm
EAN (artikelnummer)
8021098771100