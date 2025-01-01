KenwoodMultipro Compact+ FDM316SS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kenwood Multipro Compact+ FDM316SS is een rvs foodprocessor met een plastic mengkom. In de relatief kleine kom past tot de rand 1,5 liter. En tot de hoogste markering 1,2 liter. Deze relatief lichtgewicht foodprocessor weegt 2,9 kg. Het snoer is met 102 cm vrij kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Het snoer kun je naar binnen duwen. Heeft een geïntegreerde weegschaal met een extra bakje om ingrediënten te wegen zonder de kom. Het scherm kun je gebruiken voor de weegschaal. Handig: de blenderkan heeft losneembare messen. Komt met een dubbele garde. Heeft twee omkeerbare snij- en raspschijven (dun en fijn, dik en grof). Komt met een spatel. Overige accessoires: vuldop. Het basispakket krijg je bij alle varianten van de Multipro Compact+. Deze bevat: een extra fijne raspschijf; Tweezijdige 2 mm snij-/raspschijf; Tweezijdige 4 mm snij-/raspschijf; Mesblad; Dubbele metalen Garde; Deeghulpstuk; Spatel; Weegschaal; foodprocessor en een blenderkan. Dit product is te koop met verschillende extra accessoires.