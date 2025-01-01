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KenwoodMultiPro Express Weigh+ FDM71.960SS

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Productgroep:  Foodprocessor
  • Inhoud kom tot rand:  1,8 l
  • Vermogen:  1000 watt

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Kenwood MultiPro Express Weigh+ FDM71.960SS is een rvs foodprocessor met een plastic mengkom. In de middelgrote kom past tot de rand 1,8 liter. En tot de hoogste markering 1,5 liter. Deze foodprocessor weegt 3,7 kg. Het snoer is met 101 cm vrij kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Het snoer kun je naar binnen duwen. Heeft een geïntegreerde weegschaal in de basis van het apparaat die tot 3kg gaat met stappen van 1 g. Het scherm kun je gebruiken voor de geïntegreerde weegschaal. Handig: de blenderkan heeft losneembare messen. Komt met een dubbele garde. Heeft twee omkeerbare snij- en raspschijven (fijn en grof). Komt met een spatel. Overige accessoires: kleine duwer dient als maatbeker tot 80ml. Er zit een opbergtas bij voor de snijschijven, dubbele garde en deegtools. Dit product is te koop in meerdere varianten.

Samenvatting

Productgroep
Foodprocessor
Inhoud kom tot rand
1,8 l
Vermogen
1000 watt
Afmetingen (hxbxd)
41x23x28 cm
EAN (artikelnummer)
5011423002170