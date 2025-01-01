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KenwoodTitanium Chef Baker XL KVL85.004SI

In de uitvoering
  • Productgroep:  Keukenmachine
  • Inhoud kom tot rand:  7,1 l
  • Vermogen:  1200 watt

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Kenwood Titanium Chef Baker XL KVL85.004SI is een zilverkleurige keukenmachine met rvs mengkommen van 5 en 7 liter. In de enorme kom past tot de rand 7,1 liter. Deze loodzware keukenmachine weegt maarliefst 9,1 kg. Het snoer is 148 cm lang. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Heeft een geïntegreerde weegschaal in de basis van het apparaat. Het scherm toont gewicht en timer. Komt met een roestvrijstalen garde. Heeft een flexibele klopper. Met een spatscherm. Komt met een spatel. Dit product is te koop in meerdere varianten.

Samenvatting

Productgroep
Keukenmachine
Inhoud kom tot rand
7,1 l
Vermogen
1200 watt
Afmetingen (hxbxd)
38x47x29 cm
EAN (artikelnummer)
5011423002019

Prijzen