KenwoodTitanium Chef Baker XL KVL85.004SI

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kenwood Titanium Chef Baker XL KVL85.004SI is een zilverkleurige keukenmachine met rvs mengkommen van 5 en 7 liter. In de enorme kom past tot de rand 7,1 liter. Deze loodzware keukenmachine weegt maarliefst 9,1 kg. Het snoer is 148 cm lang. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Heeft een geïntegreerde weegschaal in de basis van het apparaat. Het scherm toont gewicht en timer. Komt met een roestvrijstalen garde. Heeft een flexibele klopper. Met een spatscherm. Komt met een spatel. Dit product is te koop in meerdere varianten.