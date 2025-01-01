KenwoodTitanium Chef Patissier XL KWL90.004SI

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kenwood Titanium Chef Patissier XL KWL90.004SI is een titanium keukenmachine met een rvs mengkom. In de enorme kom past tot de rand 7,1 liter. En tot de hoogste markering 4,6 liter. Deze loodzware keukenmachine weegt meer dan 10 kg. Het snoer is 126 cm lang. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Heeft een geïntegreerde weegschaal in de basis van het apparaat. Het apparaat heeft een kleuren-touchscreen. Komt met een roestvrijstalen garde. Heeft een flexibele klopper. Met een spatscherm. Komt met een spatel. Overige accessoires: deegkrabber. Dit product is te koop in meerdere varianten.