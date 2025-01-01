icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

KenwoodTitanium Chef Patissier XL KWL90.124SI

  • Productgroep:  Keukenmachine
  • Inhoud kom tot rand:  7,1 l
  • Vermogen:  1730 watt

Laagste prijzen

  •  
  •  
Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Voedsel bereiden
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Kenwood Titanium Chef Patissier XL KWL90.124SI is een titanium keukenmachine met een rvs mengkom. In de enorme kom past tot de rand 7,1 liter. En tot de hoogste markering 4,6 liter. Deze loodzware keukenmachine weegt meer dan 10 kg. Het snoer is 126 cm lang. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Heeft een geïntegreerde weegschaal in de basis van het apparaat. Het apparaat heeft een kleuren-touchscreen. Komt met een roestvrijstalen garde. Heeft een flexibele klopper. Met een spatscherm. Komt met een spatel. Overige accessoires: deegkrabber. Dit product is te koop in meerdere varianten.

Samenvatting

Productgroep
Keukenmachine
Inhoud kom tot rand
7,1 l
Vermogen
1730 watt
Afmetingen (hxbxd)
38x43x32 cm
EAN (artikelnummer)
5011423206158

Prijzen