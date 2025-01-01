NinjaBN800EU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ninja BN800EU is een grijze foodprocessor met een plastic mengkom. In de grote kom past tot de rand 2,4 liter. En tot de hoogste markering 1,7 liter. Deze foodprocessor weegt 4,3 kg. Het snoer is erg kort, slechts 86 cm. Let op: de maximale gebruiksduur is volgens de fabrikant slechts 60 seconden. Nogal kort dus. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Het apparaat heeft een digitaal scherm. Het scherm toont enkel de timer. Handig: de blenderkan heeft losneembare messen. Heeft een omkeerbare medium snij- en raspschijf. Overige accessoires: schenkdop, 2-delige voedselduwer. Er zit ook een receptenboek bij.