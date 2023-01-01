icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
SILVERCREST (Lidl)Retro 1973 SKML 650 B2 black

  • Productgroep:  Keukenmachine
  • Inhoud kom tot rand:  5,1 l
  • Vermogen:  650 watt
Testresultaat

Testoordeel
Voedsel bereiden
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De SILVERCREST (Lidl) Retro 1973 SKML 650 B2 black is een zwarte keukenmachine met een rvs mengkom. In de zeer ruime kom past tot de rand 5,1 liter. En tot de hoogste markering 3,7 liter. Deze lichtgewicht keukenmachine weegt 3,7 kg. Het snoer is met 96 cm vrij kort. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Komt met een ballongarde. Met een spatscherm. Dit product is verkrijgbaar in meerdere kleuren.

Samenvatting

Productgroep
Keukenmachine
Inhoud kom tot rand
5,1 l
Vermogen
650 watt
Afmetingen (hxbxd)
32x36x24 cm
EAN (artikelnummer)
4052916614488