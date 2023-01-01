Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De SILVERCREST (Lidl) Retro 1973 SKML 650 B2 black is een zwarte keukenmachine met een rvs mengkom. In de zeer ruime kom past tot de rand 5,1 liter. En tot de hoogste markering 3,7 liter. Deze lichtgewicht keukenmachine weegt 3,7 kg. Het snoer is met 96 cm vrij kort. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Komt met een ballongarde. Met een spatscherm. Dit product is verkrijgbaar in meerdere kleuren.