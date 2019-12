Een box kopen: waarop moet je letten?

Terwijl jij je handen vrij hebt, ligt je baby lekker te trappelen in de box. Heerlijk! Het aanbod is groot, dus waar let je op bij de aanschaf van een babybox?

Nieuwe of tweedehands box kopen?

Bedenk of je een nieuwe box of een tweedehands box koopt. Kies je voor tweedehands, dan kun je flink besparen. Een nieuwe box kost zo'n €50 tot €300 (of meer!) bij een willekeurige grote aanbieder. Nadeel van tweedehands is dat je meestal geen garantie krijgt. En je moet zelf beoordelen of de box veilig is. Van nieuwe boxen mag je ervan uitgaan dat ze voldoen aan strenge veiligheidseisen als er op de verpakking of in de beschrijving staat dat ze voldoen aan NEN-EN 12227:2010.

Babybox-modellen

In de winkel is voor iedere huiskamer wel een passende box voor je baby te vinden: er zijn vierkante en rechthoekige, maar ze kunnen ook rond of zelfs achthoekig zijn. Ze zijn er voor 1 kind, maar ook voor 2. Sommigen kun je uitvouwen en gebruiken als traphekje, kamerverdeler of zelfs als hek voor de open haard.

Een goede box kun je in hoogte verstellen. De eerste maanden gebruik je de hoogste stand. Als je baby beweeglijker wordt zet je de bodem omlaag, zodat je kind naar hartenlust zijn omgeving kan ontdekken zonder het risico dat hij uit de box valt.

De meeste boxen hebben spijlen aan de zijkant. Andere, lichtere modellen, hebben wanden van gaas. Ze zijn er met een opberglade en soms kun je er een rolbox onder schuiven. Er bestaan ook inklapbare boxen, die je makkelijk kunt meenemen.

Box op wielen

Sommige boxen hebben wielen. Als je de ruimte hebt om de box te verrijden, is zo'n box op wielen handig. Je zet hem bijvoorbeeld in de buurt van de keuken tijdens het koken. Dat is gezellig en je kunt beter toezicht houden. Ben je zelf een beetje handig? Dan schroef je zo een set wieltjes van de bouwmarkt onder een box zonder wielen. Kies wieltjes die voldoende gewicht kunnen dragen, want een box is best zwaar, en voor wieltjes met een rem.

Waar let je op als je een box koopt?

Een box moet vooral veilig zijn, maar let bij een nieuwe of tweedehands box ook op de volgende zaken:

De ruimte tussen de bodem en de zijwand mag niet meer dan een halve centimeter zijn. De box moet voldoende diep zijn, anders kan je kind eruit klimmen. Dat kun je zelf checken: vanaf de bodem in de lage stand meet je naar het hoogste punt: deze afstand moet minstens 60 cm zijn. Doe dezelfde meting met de bodem in de hoge stand: de afstand moet dan minimaal 30 cm zijn. De afstand tussen de spijlen moet, net als bij een veilig ledikant, tussen de 4,5 en 6,5 cm zijn. Bij een netbox, dus met wanden van gaas in plaats van spijlen, mogen de mazen maximaal 0,7 cm zijn. Dit om te voorkomen dat je kind beklemd raakt of stikt als hij met zijn gezicht tegen de zijkant aan rolt. Let hier vooral op bij oudere boxen: die willen weleens afwijken op dit punt. Leg een goed passend boxkleed op de boxbodem om te voorkomen dat je kind onder het kleed terecht kan komen. Een extra babymatras in de box wordt om deze reden absoluut afgeraden! Een inklapbare box moet een kindveilige vergrendeling hebben. In hoogte verstellen moet alleen met gereedschap kunnen. Splinters of loslatende verf bij een houten box, uitgescheurde mazen, afbrokkelend foam of andere uitsteeksels, vaak in de randen van een netbox: allemaal uit den boze. Koop een box met zo'n gebrek niet. De box mag niet wiebelen of, nog erger, kantelen als bijvoorbeeld een broertje of zusje erop hangt. Een box op wieltjes? Let erop dat deze kunnen blokkeren.

Heb je een box die je zelf wilt lakken? Gebruik dan verf op waterbasis. Schilder bij voorkeur een paar dunne lagen over elkaar, want die laten minder snel los als je kind op het hout gaan sabbelen of bijten.

Veilige omgeving

Een box moet een veilig afgebakend plekje zijn voor je kind. Let daarom ook op een veilige omgeving in en rondom de box.

Zet de box niet te dicht bij de kachel of verwarming in verband met het risico op oververhitting.

Let erop dat je baby nergens in verstrikt kan raken, zoals een laaghangend mobile boven de box, of gordijnkoorden als je box bij het raam staat.

Beperk het aantal knuffels in de box. Dat is onveilig als je baby in de box in slaap valt.

Leg de box ook niet te vol met speelgoed als je kind wat groter is. Van een stapel is zo een opstapje gemaakt om eruit te klimmen.

Gebruik je een zacht, dekbedachtig boxkleed met opstaande randen? Let dan op dat je baby niet zonder toezicht in slaap valt. Zeker als het materiaal bestaat uit schuim dat zich vormt naar het lichaam. Je baby kan daar, liggend op de buik, met neus en mond in wegzakken.

Gebruik liever geen schapenvel of lamsvacht (bijvoorbeeld van Woolskins). Door de isolerende werking kan warmtestuwing optreden. En wanneer je baby met neus en mond tussen de vachtharen ligt, loopt hij grote kans de uitgeademde lucht weer in te ademen (rebreathing).

