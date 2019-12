Kooptips wipstoeltjes

Een wipstoeltje is handig wanneer je baby niet op de grond kan liggen, en je hem ook even niet wilt of kunt vasthouden. Maar ook bij het geven van de eerste hapjes is een wipstoeltje ideaal. Waar moet je op letten voordat je er een aanschaft?

Wanneer gebruik je een wipstoel?

In theorie kun je een wipstoel al gebruiken als je baby een paar weken oud is, mits het wipstoeltje een goede ligstand heeft, waarin hij plat kan liggen. Maar let op: het is niet verstandig om een baby lang of vaak in een wipstoel te zetten. Voor de ontwikkeling en motoriek is het namelijk niet goed om een baby langere tijd in een gedwongen positie te leggen. Gebruik een wipstoeltje daarom alleen als je baby wakker is.

Bij voorkeur hebben kinderen de mogelijkheid om vrij te kunnen bewegen. Dan ontwikkelen ze zich het best. Leg je baby dus liever in de box of op een speelkleed wanneer hij wakker is en hij niet in je eigen armen ligt.

Er zijn geen regels voor hoe lang je een wipstoeltje maximaal zou moeten gebruiken, maar meer dan 2 uur per dag in een zithouding wordt niet geadviseerd. Dat geldt voor een wipstoeltje plus de tijd dat een baby per dag in een autostoeltje of kinderwagen zit. Dus ben je naar oma en opa gereden en is dat al een half uur enkele reis, leg je kind dan niet meer dan een uur in een wipstoel.

Let verder op dat:

een wipstoel geen veilige slaapplek is, dus je een wipstoel alleen gebruikt als je baby wakker is;

de wipstoel alleen te verstellen is als je baby er niet in ligt;

je je baby niet zonder toezicht in de wipstoel laat zitten;

je de gordels altijd gebruikt;

de wipstoel niet naast een warmtebron staat;

je de wipstoel niet in de buurt van gordijnen zet.

Het tuigje

Een goede wipstoel heeft een tuigje, zodat je kind niet uit de wipstoel kan vallen of onderuit kan glijden. Er zijn verschillende uitvoeringen. De veiligste optie heeft ook banden over de schouders. Dat kan een vijfpuntsgordel zijn of schouderbanden die in het kruis worden vastgemaakt.

Veel wipstoelen hebben alleen een band tussen het kruis en rond het middel. Zo'n kruisriempje is essentieel. Het zorgt ervoor dat je baby niet uit zijn stoeltje glijdt. Let erop dat de openingen voor de beentjes niet te groot zijn: de romp van een baby mag er niet tussen kunnen. En check of je de riem rond het middel goed vast kunt zetten.

Bekleding en comfort

Wipstoelen zijn altijd voorzien van bekleding. Dat is comfortabel voor je baby, maar vaak ook lastig schoon te maken. Bespaar jezelf de moeite en kies voor een bekleding met zo weinig mogelijk naden, plooien en spleten. Pas op voor geweven stoffen en materialen die je alleen met de hand kunt wassen. Bekijk of de bekleding los gewassen kan worden.

Verstelbaarheid

Het is belangrijk dat je kind niet te lang in een wipstoel ligt en dat hij in het begin zo veel mogelijk plat ligt. Maar geef je je kind te eten, dan is het handiger als hij wat rechter op kan zitten. Check daarom bij aankoop of de positie van de rugleuning te verstellen is.

Inklapbare wipstoel

Heb je niet zo veel ruimte in huis en kan de wipstoel niet altijd in de kamer staan, of wil je hem ook meenemen op reis? Kies dan een wipstoel die je makkelijk kunt inklappen. Sommige wipstoelen hebben ook een hengsel waarmee ze gedragen kunnen worden.

Zitzakken

Er zijn ook stoeltjes in de vorm van een zitzak. Zulke stoeltjes zijn gemaakt van zacht materiaal. De sluiting is niet altijd veilig, waardoor een kind zich kan loswurmen en met zijn gezicht in de zachte (korrel)vulling kan wegzakken. Ook worden baby’s in zo’n stoeltje beperkt in hun bewegingsruimte. Dat is niet bevorderlijk voor de motorische ontwikkeling. Deze stoeltjes worden verkocht onder de namen Doomoo Seat, Snoozzz, Sit&Joy Snoozy en Big Bertha.

Leg je baby liever niet op stoeltjes in de vorm van zitzakken. Wil je toch zo’n zitzak gebruiken, doe dat dan alleen onder toezicht, zodat je baby zich niet ongemerkt kan loswurmen.

Beweging van de wipstoel

De traditionele wipstoelen bewegen op en neer. Maar er zijn ook wipstoelen die een meer wiegende beweging maken, van links naar rechts, zoals de Nuna Leaf. En er zijn luxe wipstoelen die een heel scala aan bewegingen kunnen maken, zoals de MamaRoo en RockaRoo van 4Moms, al dan niet voorzien van muziek en op afstand bedienbaar. De Nuna Leaf is uit te breiden met de Leaf Wind, een blok dat je op de stoel klikt waarmee de stoel continu kan bewegen. Er is keuze uit 6 snelheden, zodat je baby blijft schommelen. Er zijn ook wipstoelen met een ingebouwde trilfunctie. Let op: producten die automatisch bewegen maken geluid en dat is niet altijd even prettig. Bovendien zijn ze behoorlijk aan de prijs.

Accessoires voor een wipstoel

Je kunt een wipstoel vaak uitbreiden met een speelboog. Soms met een zonnekap of muskietennet. Sommige wipstoelen horen bij een kinderstoel en kunnen op het frame van de kinderstoel geplaatst worden, zoals bijvoorbeeld de Stokke Steps.

De prijs

Wipstoelen zijn er al vanaf €20 of €30, maar de prijs kan oplopen tot wel €300. Koop je een dure wipstoel, dan is het fijn als je die langer dan 6 maanden kunt gebruiken. Maar een goede wipstoel hóeft niet duur te zijn. Als hij aan onderstaande checklist voldoet, koop je een prima exemplaar.

Checklist voor een goede wipstoel

Is er een goede beveiliging tegen vallen uit de stoel? Heeft de stoel een gordel of tuigje?

Zitten de gordels goed vast, zijn ze goed te verstellen en stevig, maar toch comfortabel?

Zijn de openingen niet te groot? Het rompje van je baby mag er niet doorheen passen.

Is de wipstoel niet te breed of te smal?

Is de rugleuning hard en recht? Er moet namelijk genoeg bewegingsruimte en ruimte voor de armen zijn, maar je baby moet niet makkelijk opzij kunnen zakken.

Worden rug, hoofd en benen ondersteund?

Staat de wipstoel stabiel en stevig? Als de basis breder is dan het zitje, is het stabieler. Kantelt hij niet makkelijk naar voren, achteren of zijwaarts? Check dat in verschillende standen.

Is de stoel voorzien van antislip onder het frame, zodat het niet over de vloer kan schuiven?

Zijn er scherpe randen of openingen waar een kindervingertje bij kan? Let vooral op de bewegende onderdelen.

Is de stoel verstelbaar? Let er dan op dat je 2 afzonderlijke handelingen moet verrichten om de rugleuning te verstellen.

Vanaf welke leeftijd is de wipstoel te gebruiken? En tot welke leeftijd/gewicht? Sommige wipstoelen kun je ook als gewone stoel gebruiken, en kunnen tot wel 60 kilo aan. Daar heb je langer plezier van dan een stoeltje dat maar 9 kilo aankan.

Welke accessoires zijn erbij te krijgen? Denk aan bekleding, een baby-inzet of speelbeugel.

Tweedehands wipstoel

Een wipstoel heeft als het goed is een vrij lang leven. Er is dan ook genoeg keuze op de tweedehands markt. Let goed op de volgende punten, naast de eerder genoemde punten:

Ontbreken er geen schroeven of bouten, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan? Zorg dat de vulling van de stoel in goede conditie is en niet kapot. Zichtbaar schuim kan een potentieel verstikkingsgevaar zijn.

Controleer op afbladderende verf en splinters.

Check of het hout intact is.

Heeft de stoel geen gordel of tuigje? Check dan of het bevestigingspunten heeft waaraan je een gordel kunt vastmaken, en of je nog los kunt bijkopen.

Ga altijd langs bij de verkoper om de stoel te bekijken voordat je betaalt.

Fisher-Price heeft op 12 april 2019 hun Rock 'n Play Sleepers teruggeroepen nadat er meer dan 30 kinderen in deze wipstoel zijn gestorven. Het is niet duidelijk wat er er precies mis is met het stoeltje. Veel kinderen waren ouder dan 3 maanden, konden zich al omdraaien en waren niet vastgezet, maar er zijn ook meldingen van kinderen jonger dan 3 maanden die zich nog niet konden omdraaien. Onze collega's bij Consumer Reports hebben de ontwikkelingen hieromtrent gevolgd, aangezien het met name om gevallen in Amerika gaat.

