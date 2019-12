Chemische stoffen in kinderwagens: het vervolg

Het is niet de eerste keer dat er schadelijke stoffen zijn aangetroffen in kinderwagens. In 2015 trokken onze Duitse collega’s hierover al aan de bel. Lees hierover in het nieuwsbericht van vorig jaar.

In de 'Mountain Buggy Urban Jungle' kinderwagen, kwamen Deense onderzoekers gechloreerde paraffine tegen in de duwstang en in de materialen waar het kind in de kinderwagen zit. Gechloreerde paraffine in plastic en rubber maakt het product zachter en werkt brandvertragend. Het is een ongewenste stof in producten, omdat het hormoon ontregelend en kankerverwekkend is. Mountain Buggy wilde niet naar onze Deense collega’s reageren op de resultaten van dit onderzoek.

In een Bugaboo wagen zijn teerstoffen gevonden in de duwstang, die hoewel kankerverwekkend, niet verboden zijn om in consumentenproducten te gebruiken. Bugaboo zegt in een reactie zo min mogelijk teersubstanties te willen verwerken in hun kinderwagens.

Alhoewel het effect op de gezondheid van deze stoffen niet exact is aan te geven, kan frequent en langdurig contact met deze stoffen leiden tot serieuze gezondheidsrisico’s.