Eerste indruk|De Easywalker Harvey is een combinatie-kinderwagen. Hij is om te bouwen naar een duowagen voor 2 kinderen van dezelfde of verschillende leeftijden. Prima wagen voor in de stad. Hoe gebruiksvriendelijk is hij?

Conclusie

Het in- en uitklappen van de Easywalker Harvey gaat makkelijk. Ingeklapt kan hij helaas niet zelfstandig blijven staan. De Harvey is eenvoudig om te bouwen naar een duowagen.

Als 'single-wagen (voor 1 kind) rijdt hij prettig op gelijke en ongelijke ondergronden. Als duowagen voelt het sturen op een schelpenpad zwaar aan, maar dat komt door het gewicht van 2 kinderen die je moet voortduwen. Op gras ging het beter.

De duowagen is vrij compact, waardoor je er prima in de stad mee op pad kunt.

Voordelen

Om te bouwen voor 2 kinderen.

Eenvoudig in en uit te klappen.

Kijkrichting zitting te veranderen.

Wieg en zitting in hoogte in te stellen m.b.v. hulpstuk (apart kopen).

Rijdt prettig als single-wagen.

Compacte duowagen.

Nadelen

Kan niet zelfstandig rechtop blijven staan.

Stuurt als duowagen zwaar op schelpenpad.

Je moet bukken om hem ingeklapt als trolley mee te kunnen trekken.

Combinatiekinderwagen

De Easywalker Harvey is een combinatiekinderwagen, die je vanaf de geboorte kunt gebruiken. Hij wordt standaard geleverd in 5 kleuren, met een zitting (tot 15 kg), exclusief regenhoes. Standaard zit er een bagagemand bij die vrij groot is, maar niet afgedekt. Er kan maximaal 5 kilo in.

De reiswieg (geschikt voor kinderen tot 9 kg) inclusief regenhoes, kun je er apart bij kopen voor €150.

Autostoeladapters, voetenzak, regenhoes, wind-/zonnescherm, muggennet en parasol zijn los verkrijgbaar.

Duowagen met uitbreidingsset

De Harvey is om te bouwen naar een duowagen. Je kunt combinaties maken met de zitting, de reiswieg of een autostoel, of je kunt 2 zittingen/reiswiegen/autostoelen plaatsen.

Je hebt voor de duowagen een verhoger nodig (€19,99) en een uitbreidingsset (€125), die bestaat uit:

een grotere achteras;

dopjes voor op de wielen (voorkomt dat kinderhandjes tussen de wielen komen);

een grotere bagagemand (de standaardbagagemand is te klein voor de grotere achteras). Deze zorgt er ook voor dat de voeten van je kind niet over de grond slepen en hij zich niet kan bezeren. Daarvoor moet je eerst de beugel van de voetensteun eruit halen.

Als je 2 reiswiegen wilt gebruiken, moet je de Twin-reiswieg kopen omdat deze een kleinere zonnekap heeft.

Wat kun je instellen?

Zonnekap

De reiswieg heeft een standaard formaat zonnekap. De zonnekap kan alleen open of dicht. De zonnekap van de zitting heeft een redelijk formaat. Met een rits kan je hem wat groter maken, maar met de zitting in de ligstand biedt hij misschien nog niet voldoende bescherming.

Er zit geen zonneklep op. Wil je meer zonbescherming voor je baby, dan kun je er een bij kopen (€25).

Voetensteun

De zitting heeft een voetensteun, die niet instelbaar is. Voor peuters met lange benen kan de steun in de weg zitten. In de voetensteun zit een beugel die je eenvoudig kunt weghalen, waardoor de bekleding naar achteren weg te klappen is. Dat is nodig als je hem als duowagen gebruikt met zitting boven de bagagemand. Anders kan je kind zijn voeten niet goed kwijt en kun je de rugleuning niet verstellen.

Benensteun

De benensteun heeft 4 standen. Hij is makkelijk met de knoppen aan de zijkanten te verstellen. Maar in de vlakste stand klikt hij niet vast.

Duwstang

De duwstang is geschikt voor lange mensen, ook als je de Harvey als duowagen gebruikt. De stang is in veel verschillende hoogten in te stellen. Je botst tijdens het wandelen niet met je been tegen de onderste wieg of zitting.

Zitting en reiswieg

Op de zitting zit een beugelriem die aan beide kanten los en vast te maken is. Dat gaat soepel.

Je kunt de zitting en de reiswieg eenvoudig vastmaken en van het frame halen. En dat is prettig als je de kijkrichting van de zitting wilt veranderen.

Anders dan bij de meeste wagens, kun je de reiswieg van de Harvey met een knop onder de zonnekap losmaken van het frame. Dat gaat makkelijk.

Met een hulpstuk kun je op het frame de reiswieg en de zitting verhogen. Zonder de verhoger staat de reiswieg vrij laag op het frame.

De rugleuning van de zitting is met 1 hand naar achteren te zetten. Hij kan in 4 standen, ook vrij vlak.

De zitting heeft een 5-puntsgordel, die eenvoudig los en vast te maken is. De schouderhoogte kun je 1 stand hoger instellen. Het verstellen van de riemen gaat ook makkelijk. Het riempje aan de zitting is in de lengte wat te verstellen, maar je kunt hem niet van plek veranderen op het zitgedeelte om de zitvlak kleiner of groter te maken zonder dat je kind op het riempje zit. Toch lijkt het zitvlakje ruim genoeg voor een peuter.

Hoe gaat het in- en uitklappen?

Voor het in- en uitklappen van de wagen heb je beide handen nodig. Dit gaat prima. Er zit een vergrendeling die ervoor zorgt dat de wagen ingeklapt bij elkaar gehouden wordt. Ingeklapt kan hij niet zelfstandig blijven staan. Je kunt hem als een trolley met je meetrekken. Helaas moet je wel bukken of door je kniëen, omdat hij vrij laag staat.

Je kunt de wagen met de zitting inklappen. Vergeet niet om deze met de kijkrichting naar voren te plaatsen. De wielen zijn er makkelijk af te halen, zodat je het frame nog compacter achterin je achterbak van je auto kan opbergen.

Als je de wagen als duo gebruikt, let dan op dat je de duwstang niet helemaal inschuift. Anders werkt de inklapvergrendeling niet door de grotere achteras. Schuif de duwstang dus zo'n 3 tandjes minder ver in, zodat de duwstang om de adapters op de achteras heen past.

Hoe rijdt de Easywalker Harvey?

De Easywalker Harvey rijdt als single wagen op asfalt en stoeptegels prettig. Je kunt hem met 1 hand besturen, ook in de bochten. Met ongelijke ondergrond heeft hij ook weinig moeite. De stoep ermee op- en afrijden gaat goed.

Als je de wagen als duo gebruikt, is het op een ongelijke ondergrond soms best zwaar sturen. Op gras rijdt hij aardig, maar op een zand-/schelpengrond is het flink duwen. Met 1 hand besturen en met 1 hand de bochten maken lukt dan niet goed. De duowagen is vrij compact; je kunt er in de stad goed mee op pad.

De wagen heeft zwenkwielen die je eenvoudig vast en los kunt maken. De rem zit aan de rechterkant van het frame. Hij is niet met kleur aangegeven, maar je kunt er met je voet goed bij. Ook als je de duowagen gebruikt.

Bekijk ook de eerste indrukken van: