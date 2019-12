Eerste indruk|De Kidsriver Daya is een combi-kinderwagen die standaard wordt geleverd met een reiswieg en zitting. Hoe gebruiksvriendelijk is deze kinderwagen?

Conclusie

Voor een kinderwagen uit deze prijscategorie doet de Kidsriver Daya het aardig. Hij draait soepel om zijn as, de kijkrichting van de zitting is aan te passen en de rugleuning is met 1 hand in te stellen. Wel vinden we de wagen ingeklapt met de zitting erop vrij zwaar om op te tillen, de schoudergordels kun je niet in hoogte instellen en de voetensteun kan voor langere kinderen in de weg zitten.

Voordelen

Rugleuning is met één hand in te stellen

Kijkrichting is aan te passen

Draait soepel om zijn as

Met zitting en veiligheidsbeugel in te klappen

Als een trolley ingeklapt mee te trekken

Nadelen

Zwaar om te tillen met zitting erop

Schoudergordels kun je niet in verschillende hoogtes instellen

Voetensteun lijkt voor langere kinderen vooral in de ligpositie in de weg te zitten

Met zitting ziet de wagen er ingeklapt niet compact uit

De boodschappenmand heeft een kleine opening

Instellen

De reiswieg en zitting ogen qua formaat vrij standaard: niet te smal of erg groot.

Zonnekap

De wieg heeft een zonnekap die redelijk groot is en alleen in 1 stand kan. Er zit wel een afritsbare zonneklep op waarmee je de zonnekap iets kleiner of groter kunt maken. De afwerking van de zonnekap vonden we wat slordig. We zagen dat 1 balijn niet goed vast zat aan de kap.

De zitting heeft een zonnekap die uitritsbaar is en daardoor groter wordt. Ook zit er een afritsbare zonneklep aan vast.

Voetensteun

De zitting heeft een vaste voetensteun. En dat is jammer, omdat de steun een beetje in de weg kan staan als je kind lange benen heeft. Vooral in de ligpositie lijkt een lang kind niet zo goed de benen kwijt te kunnen. Wel is er een benensteun, die in 4 standen in te stellen is, maar de voetensteun blijft in de weg staan als er beentjes overheen hangen.

Rugleuning

De rugleuning van de zitting kun je met één hand in 4 standen instellen. Bij het instellen moet je goed opletten dat je het klepje van de knopgreep helemaal open maakt, anders werkt het mechanisme niet. Je kunt de kijkrichting van de zitting veranderen.

Duwstang

De duwstang is eenvoudig in hoogte verstelbaar, en geschikt voor lange mensen. De knop om de stang te verstellen zit in het midden van de stang. Het materiaal en de vorm van de duwstang voelt prettig aan.

Veiligheidsbeugel

Er zit een veiligheidsbeugel aan de zitting die eenvoudig los- en vast te maken is aan beide zijden.

Wielen

De wagen heeft 2 grote achterwielen en 2 kleinere voor-zwenkwielen die eenvoudig los en vast te zetten zijn. Alle wielen kun je eenvoudig losmaken van het frame.

Gordels

De heup- en schoudergordels zijn eenvoudig vast- en los te maken aan de gesp. Je kunt beide gordels ook in lengte verstellen. De schoudergordels zijn echter niet in verschillende hoogtes in te stellen.

In- en uitklappen

De kinderwagen kun je met de zitting en veiligheidsbeugel inklappen. Dat gaat vrij simpel. Alleen ziet de wagen ingeklapt er niet compact uit. De zitting moet in de rechtop-stand staan en met de kijkrichting naar voren, anders lukt het inklappen niet.

Het uitklappen zonder de zitting gaat eenvoudig, je moet hiervoor de inklapvergrendeling losmaken. Bij het uitklappen met de zitting erop moet je wel wat kracht zetten. Je hebt 2 handen nodig bij het in en- uitklappen.

Ingeklapt kan de wagen zonder zitting niet zelfstandig blijven staan. Wel kun je hem meetrekken als een trolley, ook met de zitting erop. Zet dan wel de zwenkwielen vast en pas eventueel de hoogte van de duwstang aan om het makkelijker met je mee te kunnen trekken. Met de zitting voelt de ingeklapte kinderwagen zwaar aan om te tillen.

Prestaties

Je kunt je kind vrij makkelijk in de wagen plaatsen en eruit halen.

De reiswieg en zitting zijn eenvoudig op het frame te zetten en eraf te halen.

De Kidsriver Daya rijdt op een gladde ondergrond prima. Hij stuurt goed, in de bocht is met één hand meer kracht nodig. Maar om zijn as draait hij heel soepel.

Op ongelijke ondergrond kom je aardig goed vooruit, in de bocht stuurt hij met één hand wat zwaar.

Stoepen op- en af rijden gaat hem makkelijk af.

De rem zit aan de rechterkant. Je kunt er goed bij. Er zit een aanduiding op de rem of deze in- of uitgeschakeld is. Maar omdat deze aanduiding niet in een afwijkende kleur is, is het niet erg duidelijk te zien.

Overig

De boodschappenmand (maximaal toelaatbaar gewicht 4 kg) oogt groot, maar omdat hij taps toeloopt en de opening relatief klein is, kan een groot pak luiers er niet in. Wel makkelijk is de magnetische sluiting.

Standaard wordt er een reiswieg, zitting, bagagemand, veiligheidsbeugel en zonnekap voor de wieg en de zitting bij geleverd.

Het frame kan in zilver of zwart. De bekleding is verkrijgbaar in 5 kleuren: donkerblauw, zand, grijs, antraciet, taupe. De duwstang in cognac of zwart.

Je kunt er een voetenzak, regenhoes voor de zitting en autostoeladapters bij kopen.

