Eerste indruk|De Mutsy Nexo buggy is volgens de fabrikant geschikt voor kinderen tot 15 kg. Ook voor jonge baby’s. Dat laatste gaan we nog uitgebreid testen in ons lab. We bekijken nu alvast hoe gebruiksvriendelijk de Mutsy Nexo is.

Conclusie

De Mutsy Nexo is een buggy die soepel en makkelijk stuurt. Omdat hij vrij smal is, is hij heel geschikt om mee te winkelen. Het in- en uitklappen van de buggy gaat eenvoudig maar vergt wat aandacht. Het vast- en losmaken van de gordels gaat wat stroef.

Voordelen

Stuurt licht en soepel

Vrij smal en daardoor in winkels makkelijk mee te manoeuvreren

Met voorbeugel in te klappen

Rugleuning is traploos eenvoudig in te stellen

Nadelen

Kijkrichting is niet aan te passen

De schoudergordels kun je alleen verstellen door de stof heen

Vast- en losmaken van de gordels mag soepeler

Voor baby's en kinderen tot 15 kg

De Mutsy Nexo is volgens de fabrikant voor jonge baby’s geschikt. Een buggy is pas geschikt voor jonge baby’s als de rugleuning bijna helemaal vlak kan, zodat de baby comfortabel kan liggen. Volgens de fabrikant kan dat en op het eerste gezicht ziet het er goed uit. In ons lab gaan we de buggy uitgebreider testen en nameten. We zullen dan zien of de rugleuning inderdaad laag genoeg kan voor jonge baby’s. Hij is te gebruiken voor kinderen tot maximaal 15 kg.

Instellen

De buggy heeft een vaste voetensteun. Die is alleen bruikbaar voor de wat grotere kinderen. Er is ook een beensteun die wel te verstellen is.

Je kunt de rugleuning met 1 hand makkelijk in willekeurige stand instellen, waarbij de leuning stevig in zijn stand staat. De kijkrichting is niet te veranderen.

De zonnekap heeft een extra zonneklep en is uitritsbaar, waardoor hij nog groter te maken is.

De duwstang is eenvoudig in 3 hoogtes in te stellen en geschikt voor lange mensen. Het materiaal voelt prettig aan, maar in de breedte is de duwstang wat smal. Voor de wat grotere mensen kan het minder comfortabel aanvoelen omdat je je handen wat dichter bij elkaar moet houden.

Het vast- en losmaken van de heup- en schoudergordels aan de gesp gaat een beetje stroef. De tip hierbij is de gesp ingedrukt te houden als je de gordels vastmaakt aan de gesp.

De heup- en schoudergordels kun je van positie veranderen, maar dat had eenvoudiger gemogen. Je moet namelijk door de bekleding heen de bevestigingsringen van de schoudergordels vasthouden en verplaatsen. En wat ons betreft mag de heupriem nog iets langer in te stellen zijn.

In- en uitklappen

Je kunt de buggy met de zitting en de voorbeugel inklappen. Het inklappen gaat eenvoudig maar je moet wel opletten of de inklapvergrendeling zich vastklikt. Zo niet: druk dan even door. Het uitklappen gaat ook eenvoudig. Maar ook hier moet je wel wat handigheid in krijgen en opletten of het frame zich op 2 punten vastklikt. Bij het in- en uitklappen heb je je beide handen nodig.

De buggy kan ingeklapt niet zelfstandig blijven staan. Hij is ook niet geschikt om als een trolley mee te trekken. Je moet de duwstang namelijk op zijn laagste stand instellen bij het inklappen, eenmaal ingeklapt is de ingeklapte buggy te laag om mee te trekken.

Prestaties

Je kunt je kind vrij makkelijk in en uit de buggy halen, ook al oogt de buggy wat smal. De voorbeugel is eenvoudig aan beide kanten los te maken.

Op een gladde ondergrond rijdt de Mutsy Nexo prettig. Hij stuurt soepel en tussen smalle gedeeltes is het makkelijk manoeuvreren, ook met 1 hand. Op een ongelijke ondergrond doet hij het redelijk, met 1 hand voelt het wel zwaar aan in de bochten.

De stoep op- en afrijden gaat prima met de buggy.

De rem zit aan de rechterkant. Je kunt er goed bij en hij is duidelijk herkenbaar.

De Mutsy Nexo heeft 4 wielen, waarvan de voorste zwenkwielen zijn die je eenvoudig los- en vast kunt zetten door de ring boven het voorwiel naar binnen of naar buiten te draaien. Ook zijn de wielen makkelijk van het frame los- en vast te maken.

Overig

De Nexo heeft een grote open boodschappenmand (maximale belading is 5 kg), waar je makkelijk bij kunt.

Standaard wordt de buggy geleverd met een bagagemand en voorbeugel. Er zit dus geen reiswieg bij.

De buggy is verkrijgbaar in 2 kleuren (grijs- en blauw melange) en met de volgende accessoires: regenhoes, voetendeken, bekerhouder en autostoeladapters. Hij is alleen geschikt voor autokinderzitjes van het merk Maxi Cosi, Safe2Go, Kiddy, Cybex, Besafe.

Volgens de fabrikant weegt de buggy 8,7 kg. Hij behoort met dit gewicht niet tot de categorie lichtgewicht buggy’s.

We gaan de buggy uitgebreider testen in ons laboratorium. Je kunt de resultaten hiervan later in het jaar op onze site vinden.

