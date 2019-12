Eerste indruk|De Greentom Upp is een kinderwagen die gemaakt is van gerecyclede kunststoffen. Hij is te koop met een reiswieg, omkeerbare zitting en/of een 'vaste' (niet-omkeerbare) zitting. De wagen is makkelijk compact in te klappen en soepel te besturen. Helaas valt hij op een aantal punten tegen in het gebruik.

Greentom Upp: review

Conclusie

De Greentom Upp is licht en soepel te besturen, maar op een ruwe ondergrond wiebelt de wagen nogal. Even snel de zitting van kijkrichting veranderen gaat niet zo makkelijk. Je moet de steunhaken verstellen en dat gaat best stroef. Het verstellen van de rugleuning van de omkeerbare zitting gaat ook lastig.

Positief vinden we dat de wagen compact en makkelijk in te klappen is, ook met de ( vaste) zitting erop. Het idee om van gebruikte kunststof een kinderwagen te maken is prijzenswaardig. Helaas vinden we de Greentom Upp in gebruik op een aantal punten tegenvallen en voor verbetering vatbaar.

We probeerden de Greentom Upp uit met de reiswieg, de omkeerbare en de 'vaste' zitting. We kwamen de volgende voor- en nadelen tegen:

Voordelen van de Greentom Upp:

Stuurt gemakkelijk en licht.

Rijdt soepel op een gladde ondergrond.

Zitting is voor- of achteruitkijkend te plaatsen.

Frame is makkelijk in te klappen.

Ingeklapt kan het frame zelfstandig rechtop staan.

Compact in te klappen, ook met de zitting.

Nadelen van de Greentom Upp:

De kijkrichting en de rugleuning van de omkeerbare zitting zijn niet soepel te verstellen.

De veiligheidsbeugel is lastig los te maken.

Op ruwe ondergrond wiebelt de wagen erg.

Duwstang is niet in hoogte verstelbaar.

Schouderriemen zijn niet in hoogte in te stellen.

Bagagemand is klein.

Instellen

Het omkeren van de zitting waardoor je de kijkrichting verandert gaat dus niet zo eenvoudig. Je moet daarvoor de steunhaken van de zitting verzetten en dat gaat best stroef.

Ook het verstellen van de rugleuning van de omkeerbare zitting gaat moeizaam. De zijknoppen die je daarvoor gelijktijdig moet indrukken blijven vaak hangen tijdens die handeling. De rugleuning van de vaste zitting is wel eenvoudig te verstellen.

De gordelriemen van de beide zittingen kun je gemakkelijk vast- en losmaken, net als het verstellen ervan. Verder is er helaas niet veel te verstellen bij de Greentom Upp: de benensteun, duwstang en zonnekap zijn bijvoorbeeld niet naar eigen smaak te verstellen. De schouderriemen zijn ook niet in hoogte te verstellen.

De zonnekap van zowel de zittingen als de reiswieg is groot. Er zit echter ook nog een kleine zonneklep op, waardoor de totale overkapping groter wordt.

Als extra veiligheid bij de zitting kun je de veiligheidsbeugel gebruiken. Het vastmaken daarvan gaat eenvoudig, het losmaken bepaald niet. Zelfs met vier handen lukt het ons niet altijd de beugel los te krijgen.

In- en uitklappen

Het inklappen van de wagen gaat eenvoudig. Je kunt hem inklappen met de zitting er op. De kijkrichting van de zitting moet dan wel naar voren zijn gericht. Ingeklapt ziet de wagen er compact uit. Als je het frame inklapt, kan hij zelfstandig met het vaste zitje er op rechtop blijven staan; met het omkeerbare zitje kan dat niet.

Het uitklappen van de wagen gaat ook gemakkelijk.

Prestaties

De Greentom Upp is licht en soepel te besturen. Je kunt hem gemakkelijk met één hand sturen. De bochten gaan soepel en de stoep op- en afrijden gaat prima. Op een gladde ondergrond kun je de wagen soepel vooruit duwen.

Op een ruwe ondergrond rijdt de wagen ook redelijk goed, ondanks dat de zwenkwielen niet vast te zetten zijn. Wat ons hierbij wel opviel is dat de wagen behoorlijk schudt, ook toen we 10 kg meer gewicht in de wagen legden.

De rem zit aan de rechterkant bij het wiel. Je kunt echter niet in een oogopslag zien of de rem in- of uitgeschakeld is.

De bagagemand onderop is vrij klein; er past bijvoorbeeld geen pak luiers in. De wielen zijn niet los te maken.

Update 1 mei 2015

De fabrikant heeft laten weten dat er inmiddels ook een aangepaste veiligheidsbeugel op de markt is. Deze beugel zou makkelijker te bedienen zijn. We hebben de 'nieuwe' beugel uitgeprobeerd. Hij is inderdaad eenvoudiger los te maken dan de beugel die wij hebben getest.



De fabrikant vertelde ook dat de 'oude' beugel met een trucje los te maken is. Je moet wel eerst oefenen om de truc onder de knie te krijgen, maar dan lukt het inderdaad wat beter. De fabrikant heeft ons verzekerd dat hij het trucje naar de consument zal communiceren met een filmpje op zijn website. Ook moeten winkelverkopers het uit kunnen leggen. En kom je er thuis toch niet uit, dan kun je de fabrikant bellen.



Let op: beide beugels worden nog verkocht. Wij raden aan om een wagen met nieuwe beugel te kopen. Je kunt het verschil tussen de beugels zien aan de zijkant van de beugel. De nieuwe beugel heeft een kleinere inkeping dan de oude beugel. Ook staat er een datum afgedrukt aan de zijkant van de beugel. Een beugel met een datum voor 2015 zal waarschijnlijk nog de oude beugel zijn. Maar wil je er zeker van zijn dat je een wagen met de 'nieuwe' beugel koopt, vraag dit aan de verkoper of aan Greentom.



Wat is de Greentom Upp?

Greentom Upp is een de kinderwagen die volgens de fabrikant voor 95% bestaat uit gerecyclede kunststoffen.

De kinderwagen is verkrijgbaar met:

een reiswieg (Upp Carrycot €349);

een omkeerbare zitting (Upp Reversible €279);

een vaste zitting (Upp Classic €229).

Je kunt ook het volledige pakket met zowel de reiswieg als beide zittingen aanschaffen (€549).

De reiswieg is geschikt voor baby's tot ongeveer 6 maanden, de omkeerbare zitting tot 2,5 jaar en de vaste zitting vanaf 6 maanden tot 18 kg (ongeveer 4,5 jaar).

Verschillende uitvoeringen

De bekleding van de wagen is te koop in 8 kleuren, en verschillende kleurcombinaties zijn mogelijk. Ook is het mogelijk om de kleur van de bekleding na aanschaf aan te passen. Er zijn pakketten te koop vanaf €99.

Het frame is in wit, grijs of zwart verkrijgbaar.

De volgende accessoires kun je erbij kopen:

een regenhoes voor de wieg of zittingen (vanaf €29);

autostoeladapters (€29).

Standaard zit er een zonnekap en boodschappenmand (max. belasting 2 kg) bij.

