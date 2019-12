Grote prijsverschillen bij kinderwagenaccessoires

Een cuphouder, dekentje, voetenzak, luiertas, tas om de wagen in te vervoeren op reis... Bedenk eerst of je het wel nodig hebt. En vervolgens of je hem van het kinderwagenmerk koopt, of dat het goedkoper kan.

Prijsverschillen tot wel €80

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat er grote verschillen zijn in de prijzen van accessoires. Zo kost een luiertas van Stokke €111, terwijl hij van het merk Topmark €80 goedkoper is. Een regenhoes voor de kinderwagenzitting is soms bij de wagen inbegrepen, maar kost voor de Joolz Geo €40 en voor de Easywalker Mosey €15. Een meerijdplankje voor een groter kind kost voor bepaalde wagens van Phil&Teds en Mountain Buggy €128 en voor de Mutsy Igo bijna de helft: €70.

Prijzen en merken van accessoires

Neem de prijzen van de accessoires die je echt nodig denkt te hebben mee in je koopbeslissing. Dure accessoires kunnen een 'goedkope' wagen immers alsnog duur maken, terwijl er bij een 'dure' wagen misschien gratis of goedkope accessoires zitten.

Sommige accessoires horen bij een bepaald merk of model wagen, en passen alleen op dat type. Bijvoorbeeld een regenhoes of meerijdplankje. Andere accessoires zijn universeler, zoals dekentjes en luiertassen. Die zijn er vaak oook van 'niet-kinderwagenmerken', die misschien stukken goedkoper zijn. Denk hier in elk geval over na voordat je een accessoire koopt. Check dan wel in de winkel of het accessoire van een ander merk op, aan of in de kinderwagen past.

Lees welke accessoires er zijn, wat je eraan hebt, én wat ze zoal kosten.

In onze kinderwagenvergelijker zie je wat de accessoires van een specifiek kinderwagenmodel kosten, of dat ze bij de prijs inbegrepen zijn.