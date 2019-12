Eerste indruk|De iCandy Orange is een combinatie-kinderwagen. Hij is om te bouwen naar een duowagen in diverse combinaties voor 2 kinderen van dezelfde of verschillende leeftijden. Is het een gebruiksvriendelijke kinderwagen?

Praktische kinderwagen voor in de stad

De iCandy Orange is simpel om te bouwen naar een duowagen. Het in- en uitklappen gaat makkelijk, ook met de zitting erop. Hij rijdt prettig, zowel bij 1 kind als bij 2 kinderen. De duwstang is lang genoeg, zodat je niet tegen de wagen aanloopt. Met 2 kinderen in de wagen is het wel flink duwen op ongelijke ondergrond. De iCandy Orange is een prima wagen voor in de stad, ook als duowagen.

Voordelen iCandy Orange

Eenvoudig in en uit te klappen, ook met de zitting erop

Wieg en zitting in hoogte te verstellen met behulp van verhoogadapters

Rijdt soepel als singlewagen

Eenvoudig om te bouwen naar duowagen

Nadelen iCandy Orange

Ingeklapt wat onhandig mee te trekken

Voeten- en benensteun is niet verstelbaar

Stuurt als duowagen zwaar op ongelijke ondergrond

Combinatiekinderwagen

De iCandy Orange is een kinderwagen die standaard wordt geleverd met een reiswieg, zitting, (verhoog)adapters, autostoeladapters, 2 regenhoezen, 2 beugelriemen, bagagemand en 2 zonnekappen.

Leeftijd: je kunt de kinderwagen vanaf geboorte met de reiswieg gebruiken. De zitting kun je gebruiken zodra je kind kan zitten, totdat het 15 kg weegt.

je kunt de kinderwagen vanaf geboorte met de reiswieg gebruiken. De zitting kun je gebruiken zodra je kind kan zitten, totdat het 15 kg weegt. Bagagemand : deze is vrij groot en niet afgedekt. Er kan maximaal 5 kilo in. Je kunt er goed bij. Gebruik je de wagen als duo, dan kun je de mand niet bij alle combinaties optimaal gebruiken.

: deze is vrij groot en niet afgedekt. Er kan maximaal 5 kilo in. Je kunt er goed bij. Gebruik je de wagen als duo, dan kun je de mand niet bij alle combinaties optimaal gebruiken. Meerijdplankje: op het frame van de kinderwagen zit een breed stukje, een geïntegreerd meerijdplankje genaamd Ride-on-Board, waar een tweede kind (maximaal 20 kg) op kan staan.

op het frame van de kinderwagen zit een breed stukje, een geïntegreerd meerijdplankje genaamd Ride-on-Board, waar een tweede kind (maximaal 20 kg) op kan staan. Los verkrijgbaar: een voetenzak, Maxi-Cosi adapters voor een tweede autostoel aan het frame en een parasol.

Duowagen: wat heb je nodig?

Je kunt verschillende combinaties van de wagen maken met de zitting, reiswieg of autostoel. We hebben een aantal uitgeprobeerd en komen tot de conclusie dat het ombouwen vrij eenvoudig gaat.

Converter-kit

Je hebt hiervoor een converter-kit (€69) nodig. Die bestaat uit hulpstukken die je aan het frame bevestigt en adapters waarmee je een tweede zitting of reiswieg of autostoel op het frame kunt plaatsen en hem zo ombouwt naar een duowagen.

Bekleding

Voor een tweede wieg heb je alleen reiswiegbekleding nodig en voor een tweede zitting ook alleen bekleding. Bij de aanschaf van de iCandy Orange krijg je namelijk 2 frames die je gebruikt voor het opbouwen van een reiswieg en/of zitting.

Autostoeladapters

Wil je de wagen gebruiken voor 2 autostoelen dan heb je een paar lage autostoeladapters (€40) nodig om de 2e autostoel op de onderste positie op het frame te kunnen plaatsen.

Wat kun je instellen aan de iCandy Orange?

Zonnekap

Op de zonnekap zit een rits, waarmee je hem groter kunt maken. Ook zit er een zonneklep op. Op het achterste gedeelte van de kap zit gaas, dat open te ritsen is voor ventilatie op warme dagen.

Voeten- en benensteun

De zitting heeft een voeten- en benensteun, die niet instelbaar is.

Duwstang

De duwstang is geschikt voor lange mensen. Ook als je de iCandy als duowagen gebruikt is hij lang genoeg, zodat je niet tegen de wagen aan loopt tijdens het wandelen. De stang is eenvoudig in 5 hoogtes in te stellen. De knop om de duwstang te verstellen zit in het midden van de stang.

Zitting en reiswieg

Beugelriem: op de zitting en reiswieg zit een beugelriem die aan beide kanten vast- en los te maken is. Dat gaat soepel. De beugel op de wieg lijkt overbodig, maar is handig bij het optillen van de wieg.

op de zitting en reiswieg zit een beugelriem die aan beide kanten vast- en los te maken is. Dat gaat soepel. De beugel op de wieg lijkt overbodig, maar is handig bij het optillen van de wieg. Kijkrichting: de zitting en de reiswieg zijn eenvoudig vast- en los te maken van het frame. Je kunt de kijkrichting van de zitting dus ook makkelijk veranderen.

de zitting en de reiswieg zijn eenvoudig vast- en los te maken van het frame. Je kunt de kijkrichting van de zitting dus ook makkelijk veranderen. Rugleuning: de rugleuning van de zitting is in 3 standen eenvoudig te verstellen. Dit kan met één hand. Hij kan redelijk vlak.

de rugleuning van de zitting is in 3 standen eenvoudig te verstellen. Dit kan met één hand. Hij kan redelijk vlak. Hoogte : met de (verhoog)adapters die je erbij krijgt, kun je de hoogte van de zitting en reiswieg aanpassen, zodat je minder ver hoeft te bukken naar je kind.

: met de (verhoog)adapters die je erbij krijgt, kun je de hoogte van de zitting en reiswieg aanpassen, zodat je minder ver hoeft te bukken naar je kind. Gordel en riemen: de zitting heeft een 5-puntsgordel, die eenvoudig los- en vast te maken is. Het verstellen van de riemen gaat redelijk makkelijk, in de lengte en in de breedte om meer ruimte voor het buikje van je kind te maken. Ook de schouderhoogte kun je in 3 standen instellen. Het riempje aan de zitting is niet van plek te veranderen op het zitgedeelte. In de lengte is de riem wel te verstellen, waardoor het zitvlak ruim genoeg is voor je peuter.

Hoe gaat het in- en uitklappen?

Voor het in- en uitklappen van de wagen heb je beide handen nodig. Dit gaat prima. Een vergrendeling zorgt ervoor dat de wagen ingeklapt blijft. Ingeklapt kan hij zelfstandig blijven staan, zolang je de duwstang in de laagste positie hebt vastgezet.

Je kunt hem als een trolley met je meetrekken. Helaas gaat dat onhandig, omdat je hem niet aan de duwstang kunt meetrekken, maar aan een uiteinde van het ingeklapte frame.

Je kunt de wagen met de zitting inklappen als de kijkrichting van de zitting naar voren is.

De wielen zijn er makkelijk af te halen, zodat je het frame nog compacter achterin de achterbak van je auto kunt opbergen.

Hoe rijdt de iCandy Orange?

De iCandy Orange rijdt als singlewagen prettig op stoeptegels en asfalt. Hij is goed wendbaar en is ook met één hand goed te duwen. Op gras en zand-/schelppaden wandelen gaat prima. Hij had geen problemen met het op- en afrijden van stoepjes.

Als duowagen is het op ongelijke ondergrond soms zwaar sturen. Op gras rijdt hij aardig, maar op een zand-/schelpengrond is het flink duwen. Voor een duowagen is hij vrij compact en wendbaar.

De wagen heeft zwenkwielen die je eenvoudig vast- en losmaakt. De rem zit aan de rechterkant van het frame. Je kunt er met je voet goed bij, ook als je hem als duowagen gebruikt. De rem is niet met kleur aangegeven.

Bekijk andere eerste indrukken van deze kinderwagens:

Ben je op zoek naar een nieuwe kinderwagen? Bij ons kun je alle geteste kinderwagens vergelijken.