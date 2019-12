Eerste indruk|De Maclaren Globetrotter is een lichtgewicht en opvouwbare buggy voor kinderen vanaf 6 maanden en tot 15 kg. Hoe handig is deze buggy in het dagelijkse gebruik?

Maclaren Globetrotter: review

De Maclaren Globetrotter wordt geleverd met zonnekap, regenbescherming en een kleine boodschappenmand. Hij is verkrijgbaar in 5 kleuren.

Voor- en nadelen van de Maclaren Globetrotter



De Consumentenbond ging met de Maclaren Globetrotter op pad en vond de volgende voor- en nadelen:



Voordelen:

weegt weinig;

met 1 hand inklapbaar;

opgevouwen vrij compact;

remmen gaat makkelijk;

Nadelen:

rugleuning lastig instelbaar;

luidruchtige wielen;

duwstangen trillen bij hobbeltjes;

boodschappennet is klein en je kunt er lastig bij.

Rugleuning instellen

De Maclaren Globetrotter is geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden en tot 15 kg. De rugleuning is verstelbaar, maar kan niet helemaal plat. De hoogte van de rugleuning is in te stellen met een aantreksysteem. Het is lastig om deze gelijkmatig aan te trekken, zodat niet de ene kant van de zitting lager komt te zitten dan de andere kant.

Wasbare zitting

Zoals bij de meeste buggy's is de kijkrichting voorwaarts. Volgens Maclaren is de zitting uitneembaar en wasbaar. Maar het bleek moeilijk om de zitting eraf te halen en terug te plaatsen. Omdat je de zitting alleen met de hand kunt wassen, is het waarschijnlijk makkelijker om de zitting er niet af te halen maar op zijn plek met een spons schoon te maken.

In- en uitklappen

Het in- en uitklappen van de Maclaren Globetrotter gaat soepel. De buggy is met één hand in te klappen en blijft gevouwen door het clipsysteem. Het gedeelte om boodschappen in te doen is klein, maar daardoor is de buggy vrij compact op te vouwen en past hij gemakkelijk in de auto. Met een draagriem kun je de buggy om je schouder dragen. Je hebt dan beide handen vrij, maar het kan oncomfortabel aanvoelen. Het is jammer dat er geen handgreep is om de buggy ook op een andere manier te dragen.

Rijprestatie

De 4 wielen van de Maclaren Globetrotter zijn vrij hard. Op gladde ondergrond rijdt hij goed maar op ruwere grond schokkerig, wat je tot in de handvatten voelt. Dit probleem komt trouwens vaker voor bij buggy's. Op een kiezelpad blijven de wielen van de Maclaren Globetrotter zelfs steken. Er is 1 rempedaal, maar deze is heel eenvoudig te bedienen met je voet.

De buggy is vrij smal en daardoor is er makkelijk mee te manoeuvreren. Geschikt dus om mee te nemen op reis en in het openbaar vervoer.

Wij hebben veel andere modellen van Maclaren uitgebreid getest in ons laboratorium. Kijk hier hoe deze, en andere kinderwagens, scoren.