Eerste indruk|De Maxi-cosi Noa is een buggy die er op het eerste gezicht uit ziet als vele anderen maar valt op door zijn uitschuifbare trekstang waardoor hij als een trolley achter je aan te rijden is.

Maxi-Cosi Noa: review

Een eerste blik op de Maxi-Cosi Noa leverde de volgende voor- en nadelen op.

Voordelen:

Makkelijk opvouwbaar;

Zeer compact op te vouwen;

Makkelijk achter je aan te rijden als een trolly door uitschuifbare trekstang.

Nadelen:

Mandje is tamelijk ondiep;

Instellen van lig- naar zitpositie met de rits is lastig.

Verstelbaarheid

De zitting kan in een lig positie geplaatst worden door middel van een rits aan de zijkanten. Het instellen vanuit een lig positie naar een zit positie is lastig. Reden: met je ene hand moet je het kind dragen terwijl met je andere hand de rits moet dichtmaken.

Inklappen

De Maxi-Cosi Noa is eenvoudig en zeer compact in te klappen. Heel handig om met het openbaar vervoer mee te nemen of op vakantie. De Buggy weegt 7 kilo.

Eenmaal ingeklapt blijft hij zonder hulp staan. De Noa heeft een uitschuifbare handgreep, waardoor je hem kan voort trekken als een trolly.

Prestatie

Volgens Maxi-Cosi is de Noa te gebruiken voor baby's vanaf 6 maanden tot 3,5 jaar. Als je de buggy voortduwt voelt het alsof je een beetje wordt terug geduwd net als bij een veer. Volgens de fabrikant komt dit door de vering in het frame.

De rem is makkelijk te bedienen. Boven de rechterwiel zit een rem die je met je voet moet intrappen om de rem in te schakelen. Als je op het pedaal boven de linkerwiel trapt, maak je de rem los.

Voorzieningen

De Maxi-Cosi Noa is een compacte en lichtgewicht buggy. De voorste wielen zijn te blokkeren. Dit is handig bij een ruwe wegdek.

De buggy heeft een vrij ondiep mandje en niet slecht voor een licht gewicht buggy. Aan de achterkant van de zitting zit nog een zak om kleine dingen op te bergen. Verder wordt er een regenhoes, een zonnekap en een parasolclip standaard bijgeleverd.

De buggy is in diverse kleuren verkrijgbaar. Als je het mooi vindt dat het metalen frame past bij de kleur van de zitting, kies dan voor roze, rood of gebleekt denim. Het frame is dan in een dezelfde kleur gespoten.

Wat is de Maxi-Cosi Noa?

De Maxi-Cosi Noa is een compact op te vouwen lichtgewicht buggy en te gebruiken vanaf 6 maanden tot 3,5 jaar.

De bekleding van de Maxi-Cosi Noa is verkrijgbaar in vijf kleuren. Bij de kleuren roze, rood of gebleekt denim is het frame in een dezelfde kleur verkrijgbaar.

Een regenhoes, zonnekap, parasolclip en een mandje behoren tot de standaard accessoires.

