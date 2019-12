Opnieuw chemische stoffen gevonden in kinderwagens

Onze Deense collega’s bekeken in totaal 11 wagens. Ze vonden in de zitting en in de handgreep verontrustende stoffen in 6 kinderwagens:

Britax Smile 2

Cybex Balios M

gb QBIT Plus

Maxi Cosi Stella

Mutsy Nexo

Phil & Teds Smart

Alle genoemde modellen behalve de Phil & Teds zijn momenteel in Nederland te koop. Hoewel de chemische stoffen niet verboden zijn in kinderwagens, is het voor kinderen niet wenselijk om hier teveel mee in aanraking te komen via verschillende producten. De stoffen kunnen kankerverwekkend zijn of het hormoonstelsel verstoren.

Wassen bij eerste gebruik

Wij adviseren om de bekleding van de kinderwagen grondig te wassen bij eerste gebruik, zodat je restchemicaliën eruit wast. Deze tip geldt sowieso ook voor kleding en ander textiel voor kinderen.

Fabrikanten zijn niet verplicht om een ingrediëntenlijst bij babyspullen te leveren. Vraag daarom vóór de aanschaf van een wagen aan de verkoper of de wagen de volgende ongewenste chemische stoffen bevat:

fluorhoudende stoffen

(fosfor) vlamvertragers

chloorparafinne

bitumen (teer)

Recht om op te vragen

Je hebt als consument sinds 2007 het recht om zelf informatie bij fabrikanten op te vragen over de gebruikte stoffen in een product. Deze regeling is onderdeel van de REACH-verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen) van de Europese Unie. Als je gebruikt wilt maken van je 'recht om te vragen', dan kun je de voorbeeldbrief van de Consumentenbond gebruiken. Op deze manier geef je ook een signaal aan de fabrikant dat je geen ongewenste chemische stoffen wilt in babyproducten.

