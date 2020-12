Joolz Day Plus

'De Joolz Day+ is de opvolger van de Day 3 en is daarmee alweer de vierde versie van de Day. Joolz roemt vooral het makkelijke vouwsysteem en lichte stuurwerk van de Day+. Maar is ons gebruikerspanel het daarmee eens? LET OP: we raden met klem af om het meegeleverde hoofdkussentje te gebruiken in de reiswieg.'