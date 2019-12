Squiz knijpzakjes: review

Conclusie

Weet Squiz ons met deze herbruikbare zakjes te overtuigen? Helaas niet. Het grote struikelblok is het schoonmaken: in de vaatwasser of met de borstel krijgen we de knijpzakjes niet gemakkelijk schoon. Een herbruikbaar product wat wij niet (makkelijk) kunnen reinigen is in onze ogen niet praktisch. We waren ook bang dat de dubbele sluiting het snel zou begeven, maar deze wist ons positief te verrassen.

Vullen

De sluiting aan de onderzijde van de verpakking ging prima open, ondanks de waarschuwing dat deze de eerste paar keren moeilijk te openen zou kunnen zijn vanwege de sterke sluiting. De opening is aan de kleine kant om te vullen met een lepel, maar door te schenken uit een pak, fles of kom - met een niet al te grote opening - is het knijpzakje gemakkelijk te vullen.

Je moet wel opletten wanneer je moet stoppen: beide formaten zakjes hebben een maximaal volume. Deze staat tekstueel op de verpakking, maar ook als maatstreepje.

Het maatstreepje is eerder een indicatie dan een duidelijke grens: afhankelijk van hoe je het knijpzakje vasthoudt gaat er meer of minder in, terwijl je netjes het maatstreepje aanhoudt. Dit varieert bij de 130ml variant tussen de 99 en 130 ml; de 90ml variant kun je zelfs vullen met 100ml zonder dat je het streepje passeert. Is dat erg? Nee, maar als je tijdens het vullen 'veilig' onder het streepje blijft, kan het dus gebeuren dat het zakje te vol is om te sluiten.

Gebruik

In het gebruik verschillen de Squiz knijpzakjes niet veel van de wegwerpzakjes. De dop is veilig zodat baby's er niet makkelijk in kunnen stikken, het zakje en de sluiting aan de onderzijde zijn sterk en er is ruimte om een datum of naam op de verpakking te schrijven. In de vriezer is het knijpzakje niet gaan lekken.

Pas wel op hoe je het zakje vasthoudt. In geen geval moet je aan de onderzijde knijpen (en daarmee de hoeken naar elkaar toe knijpen), hiermee riskeer je dat de sluiting het begeeft. Alle andere vormen van druk weet het zakje zeer goed te weerstaan.

Als laatste moet je opletten dat je het knijpzakje niet te hard dichtdraait met als gevolg dat je kind het niet open krijgt.

Afwassen

Worden de knijpzakjes schoon in de vaatwasser? Nee.

Het knijpzakje dat we op 1 'pin' van het rek zette was omgevallen en de appelmoes die wij erin hadden gedaan was nog duidelijk zichtbaar.

Het knijpzakje op 2 'pinnen' zag er schoon uit, maar bij nadere inspectie bleken niet alle etensrestjes uit de hoeken en randen verdwenen.

Leuk dat ze vaatwasserbestendig zijn, jammer dat ze er niet volledig schoon van worden. We wasten de dop overigens apart in het bestekbakje.

Ook met de handwas kregen wij de knijpzakjes niet goed schoon. Het lukte ons niet om met een borstel in de hoekjes te komen, met een sponsje evenmin. We poetsten met warm water en afwasmiddel, maar het resultaat bleef onbevredigend: er zat nog steeds vuil in de uiterste hoekjes. Ook konden we probleemloos ruiken welk hapje in welk zakje had gezeten.

Duurzaam

Volgens Squiz gaat een verpakking ongeveer even lang mee als 50 wegwerpverpakkingen. In onze test wist het knijpzakje 50 keer openen en sluiten echter niet te overleven. Er ontstond een scheurtje in het plastic, bij een harde rand van het drinktuitje. Mogelijk helpt het door de dop minder vast te draaien en/of door goed het drinktuitje en de dop vast te houden bij het openen en sluiten.

Mocht je de dop kwijtraken, dan zijn er losse doppen verkrijgbaar volgens Squiz, je kunt ze 'ook vervangen door iedere andere dop'. Wij gaan ervan uit dat Squiz hiermee doppen van soortgelijke knijpverpakkingen bedoelt. Doppen van knijpverpakking van Olvarit passen inderdaad zonder problemen, maar de kinderveilige dop van een Jumbo fruithapje paste niet.

Of de Squiz knijpzakjes veel beter zijn dan wegwerpzakjes, kunnen wij niet direct beamen. Met de Squiz knijpzakjes bespaar je mogelijk meer grondstoffen en transport. Aan de andere kant kost het hergebruik energie en wasmiddel van de vaatwasser (of van de handwas), en kan de belasting op grondstoffen door middel van recycling teruggebracht worden. Dergelijke berekeningen gaan hun doel voorbij. Het blijft natuurlijk een goed principe om je kind (onbewust) aan te leren om bewuster om te gaan met grondstoffen.

Squiz knijpzakjes: wat zijn het?

Geen verpakkingsafval meer dankzij herbruikbare knijpzakjes. Met deze slogan brengt Squiz knijpzakjes op de markt, die je na gebruik niet hoeft weg te gooien maar kunt hergebruiken.

Volgens Squiz gaat een verpakking ongeveer even lang mee als 50 wegwerpverpakkingen. Met de 3 zakjes in de verpakking zou dat dus gelijk zijn aan 150 wegwerpverpakking.

Volgens Squiz zijn er tal van voordelen:

Het hergebruik is beter voor het milieu.

Je bespaart geld: je kunt ze vullen uit grotere voordeel verpakkingen, die doorgaans goedkoper zijn dan de wegwerpknijpzakjes.

Je bespaart tijd: 1 zakje voor opbergen, vriezen, opwarmen, vervoeren en consumeren.

Specificaties

Babyveilige dop.

Dubbele sluiting onderaan.

Op te warmen onder de warme kraan.

Geschikt voor de magnetron, al wordt dit door Squiz afgeraden. Als je het dan toch doet: gebruik de ontdooistand of max. 1 minuut op de laagste stand.

Geschikt voor de vaatwasser.

Meerdere formaten beschikbaar: 90ml & 130ml.



